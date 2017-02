José Luis Maestro: «Habrá inspecciones en las viviendas de uso turístico, pero serán aleatorias»

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

José Luis Maestro Castiñeiras (Madrid, 1966) ha estado desde su inicio en la redacción y gestión del decreto que regula el alquiler de pisos y viviendas a turistas, aprobado el jueves por el Consello de la Xunta.

-¿Cómo surgió la necesidad de redactar una normativa de estas características?

-Después de una conferencia intersectorial de turismo de todos los directores generales de toda España. Sabíamos que Cataluña estaba elaborando una normativa, que aprobó a finales del 2012, y la Administración del Estado estaba reformando la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que aprobó en el 2013. El contexto era este, fuimos viendo lo que iba haciendo primero Cataluña, después la Administración del Estado y a partir de ahí es cuando nosotros empezamos a redactar un texto, empezamos a ver qué está ocurriendo en el mercado.

-¿No tuvo que ver la promoción de estos apartamentos en portales de Internet o la presión de los hoteleros ante una competencia desleal?

-En el caso de Galicia, no había presión por parte de los hoteleros. En Cataluña sí estaba empezando a haber problemas. Sí sabíamos que se estaba ofertando por parte de determinadas plataformas este tipo de alojamientos y eso sí que fue lo que nos incitó a adelantarnos a lo que se preveía que iba a pasar a aquí.

-Este decreto también afecta a los propietarios de viviendas de verano de toda la vida.

-Sí, realmente lo que hace cambiar la situación son las nuevas tecnologías. Rompe por completo todos los esquemas que antes teníamos. El decreto regula lo que ya existía: pequeños apartamentos o casas sobre todo en zonas turísticas, pero también en los nuevos centros urbanos, que se adaptan más rápidamente a las nuevas tecnologías y ofrecen sus viviendas en un nuevo mercado.

-No queda clara la diferencia entre vivienda turística y vivienda de uso turístico.

-La vivienda turística es una marca que existe en Galicia y existe ya un decreto que lleva vigente desde el año 2011 donde se regula. Digamos que es un tipo más de alojamiento reglado para el que la Administración exige unos niveles de calidad, de confort en definitiva, metros cuadrados, plazas, enseres, mobiliario... Es decir, un estándar de calidad. Y está pensada para una vivienda unifamiliar aislada: es un chalé, no se requiere que sea antiguo ni tradicional, como pasa en el turismo rural. Y vivienda de uso turístico es cualquier tipo de vivienda, ya sea un piso, un chalé o un adosado, cualquier residencia de una persona o de una familia al que, además de ese uso residencial privado, se le da un segundo uso que es el turístico y, por lo tanto, el estándar de confort o de calidad no está al mismo nivel que el de las viviendas turísticas. No se piden metros cuadrados, ni enseres, ni ajuar...

-¿Quién determina en qué categoría se encuentra cada establecimiento?

-La voluntad del propietario es el primer paso. La Administración lo que hace es ver si se cumple la normativa.

-¿Puede estar el propietario viviendo en el inmueble al mismo tiempo que alquila las habitaciones?

-No, debe alquilarse en su totalidad. Otra cuestión es si la propia vivienda, una vez se da de alta como de uso turístico, se puede a la vez utilizar en otros períodos como residencia o arrendarla según la ley de arrendamientos urbanos durante un período más largo y, evidentemente, sí es compatible.

-¿Se exige licencia de ocupación o cédula de habitabilidad?

-Es la única condición que ponemos. Pedimos que no sea una vivienda ilegal. Ofrecemos un listado de documentación que cualquiera puede tener. Se puede dar el caso de viviendas antiguas, fuera de ordenación, en las que ha prescrito la irregularidad que se haya cometido, pero es el ayuntamiento el que puede decir que esa vivienda no es ilegal o no está sujeta a lo que se llama un proceso de regularización urbanística o de reposición de la legalidad. Con lo cual, con ese documento será suficiente. ¿Qué nos queda fuera? Lo que es estrictamente ilegal, y estaremos de acuerdo en que no debemos admitirlo.

-Otro aspecto es el tema fiscal...

-Teóricamente, estos ingresos ya tenían que declararse. Esto está sujeto a una regulación, que es la de Hacienda. Por una parte están exentos de pagar el IVA, pero todos los ingresos se tienen que declarar.

-¿Qué plazo hay para darse de alta?

-Está previsto que entre en vigor a los tres meses de su publicación en el Diario Oficial de Galicia, con lo cual nos vamos a situar después de Semana Santa. En el momento en el que entre en vigor es cuando se pueden inscribir. En ese documento que aparecerá publicado en el DOG hay unos anexos y uno de ellos es para darse de alta. Se completa, se rellena con los datos, se paga la tasa -que es de 56 euros- y se presenta. Desde ese momento ya puede trabajar libremente. Además, se está haciendo una campaña informativa a través de las delegaciones provinciales de la Xunta.

-¿Existe algún operativo especial de inspección?

-Estamos estudiando qué es lo que vamos a analizar. Por un lado se puede analizar la documentación; por otro lado, las visitas a las propias viviendas. O se puede comprobar a través de Internet cómo se están ofertando. Tenemos 24 inspectores repartidos en las cuatro provincias. Y a partir de esas solicitudes, detectaremos dónde tenemos que poner el foco. En algunos casos, son los propios propietarios los que se equivocan en lo mismo siempre. Bueno, pues ahí hay que hacer una labor informativa de los propios inspectores de corregirlos. En otros casos se puede detectar que sea intencionado, y ahí ya es diferente. Y después habrá que atender a las denuncias. Evidentemente, inspecciones habrá, pero serán aleatorias.

El récord anual de visitantes queda fijado en 4.935.323

Ya se había anunciado y los datos que ayer hizo públicos el Instituto Nacional de Estadística (INE) lo han confirmado. Galicia registró en el 2016 una cifra récord de visitantes, concretamente 4.935.323. Estos viajeros realizaron más de diez millones de pernoctaciones, cifra que supone también un máximo histórico. El número de viajeros creció un 7,4 %, y el de pernoctaciones, un 9,2 %. El mercado internacional superó por primera vez los 1,27 millones de turistas.