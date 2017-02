Cómo conectar la red gallega al resto, el asunto pendiente

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

Por decirlo de alguna manera, Galicia vive una experiencia de alta velocidad aislada, con una línea interna que comunica las grandes ciudades del eje atlántico y un ramal que, a su vez, conecta a Ourense, vía Santiago, con ese itinerario privilegiado que ha hecho crecer -y seguirá haciéndolo- el número de usuarios del ferrocarril de media distancia. Lo que ahora es responsabilidad del nuevo ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, es lograr que esa red interna esté conectada con trenes de alta velocidad de verdad y no con Alvias de ancho variable. Así podría ponerse punto final a la sensación de provisionalidad en el ferrocarril gallego. El plazo del tercer trimestre del 2019 para finalizar las obras es un ajuste fino y está bien. Pero lo interesante es el cómo, no tanto el cuándo, en unas obras bastante avanzadas en las que ya no hay marcha atrás. En todo eso el ministerio no ha sido tan explícito y no ha aclarado si cambiará el ancho de la red interna gallega -del ibérico al internacional- u optará por una alternativa. Los trenes AVE de ancho variable no parece que estén listos para entonces.

El plazo

Un retraso que podría considerarse técnico. Llevar el AVE a finales del 2019 es un retraso técnico, perfectamente atribuible a los problemas con las constructoras, que ya eran patentes durante el mandato de Ana Pastor, pero que la Dirección General de Explotación y Construcción del ADIF no logró solventar hasta que se hizo con el cargo la ingeniera gallega Isabel Pardo de Vera. El actual ministro se encontró así con problemas heredados, pero que casi solventó en apenas dos meses de arduas negociaciones con las adjudicatarias de los cinco tajos bloqueados. El único tramo que quedaría por desbloquear sigue siendo el de Dragados-Tecsa (del grupo ACS que dirige Florentino Pérez), pero está en vías de ser solucionado. Entre Portocamba y Cerdedelo, apenas 2,3 kilómetros, todo está pendiente de una revisión de los precios del contrato y de una solución consensuada con la adjudicataria para los viaductos de Teixeiras. Las negociaciones se llevan con discreción y el ministro apenas se refirió a este caso concreto en la rueda de prensa posterior a la reunión.

La explotación

¿Y los primeros trenes comerciales? El plazo del tercer trimestre del 2019 es para la finalización de las obras, no para la puesta en servicio. Es preciso llevar a cabo el período de pruebas, la habilitación de los maquinistas y el proceso de certificación de la línea. Así que los primeros trenes comerciales deberán circular a finales del 2019 o a principios del 2020. Esto tampoco se ha aclarado lo suficiente.

Ourense

Una solución provisional mientras se construye la variante. El ministro explicó que, mientras se construye la variante de Ourense -que De la Serna cuestionó para después rectificar-, se habilitará un tercer hilo de ancho internacional y se electrificará el trazado urbano para que circulen los AVE.

Intermodales

Vigo, Ourense y Santiago, las primeras. Fomento y la Xunta pactaron un calendario para tramitar por la vía exprés las estaciones intermodales que están más avanzadas en su tramitación. Son las de Vigo, Santiago y Ourense, que se licitarán a finales de este año.

Transcantábrico

Feijoo planteó la propuesta asturiana. El presidente explicó a los altos cargos de Fomento la propuesta para reformar el trazado de vía estrecha transcantábrico. Le recordaron que en el Plan de Infraestructuras está previsto un tren de altas prestaciones.