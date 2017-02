«Es un recuerdo inolvidable, era un barco precioso»

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

El primer comandante del Príncipe de Asturias, Alfonso de León García, podría pasar horas y horas relatando cada detalle que vivió en el portaviones. Dirigió el buque desde su botadura, en mayo de 1988, hasta un año después. «A todos nos dio una pena enorme su desguace», asegura.

-¿Cómo recuerda esa etapa?

-Como lo mejor de mi vida en el sentido profesional. Fue el mando más bonito que tuve. Una época maravillosa, un recuerdo inolvidable. Era un barco precioso.

-¿Cuál fue la primera operación?

-En 1989 formamos parte de un ejercicio de la OTAN en el mar del Norte. Fue un despliegue en el que participaron unas doscientas unidades. El barco era la primera vez que formaba parte de unas maniobras así. Recuerdo que cogía un helicóptero y me iba a embarcaciones aliadas, fue una experiencia maravillosa. Cuando otros países tenían que cancelar vuelos de sus aviones por el mal tiempo durante la noche, el Príncipe de Asturias tenía una estabilidad estupenda y los lanzábamos igualmente. Los demás se quedaban sorprendidos.

-Entonces, ¿cómo recibió la noticia de su adiós?

-Fue una pena, ya lo sabe todo el mundo. Por problemas económicos no se pudo mantener. A los 15 años de su entrega le tocaba hacer una revisión a fondo, pero no se hizo nada. Solo se fue poco a poco tocando alguna cosa, modernizando algo. Pero en las cubiertas bajas empezó a salir óxido por falta de mantenimiento. Nos dio una pena enorme, a la dotación incluso, desde el comandante hasta el último marinero. Todos sabían lo que se perdía: un barco muy bueno que no llegó ni a los 25 años de servicio. Recuerdo que varios responsables de categoría decían: «¿Cómo es que lo mandamos al desguace? ¡Si está fenomenal!». Es que era un barco que daba gusto.

-¿Podría haber durado más?

-Muchísimo más. El problema fue exclusivamente que querían un buque multipropósito. Podría haber durado hasta los 40 años.

-¿Y cómo ve a sus sustituto, el «Juan Carlos I»?

-El Príncipe de Asturias daba muchas facilidades a los pilotos de aeronaves, fue el único portaviones puro que hemos tenido. El Juan Carlos I no tiene tanta velocidad y no soluciona tan rápido los problemas de viento a la hora de despegar. Su desguace significó un bajón enorme para nuestra arma aérea. El Juan Carlos I es perfecto para un desembarco, pero no es único, como su antecesor, para ataque y combate.