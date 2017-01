Mínimo, un año más de obras en el AVE

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

No va a ser posible recuperar el tiempo perdido. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, asume que los cerca de doce meses de «ausencia de gestión» en el ADIF por estar el Gobierno en funciones y no poder tomar decisiones es un año que hay que sumar al plazo del 2018, comprometido en su momento por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. «No creo que debamos pensar que las cosas se pueden recuperar solo por voluntad; hay cosas que se pueden mejorar, que se pueden paliar, pero no creo que se pueda solucionar la ausencia de un año. Sí disminuir el impacto y los problemas que conllevó este año de bloqueo», explicó ayer el jefe del Ejecutivo autónomo tras su reunión en Madrid con el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo.

Feijoo afronta la reunión de hoy con el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, asumiendo un mínimo de un año de retraso en las obras del AVE y con la esperanza de que el ministerio ofrezca «un plazo concreto», una fecha que debe surgir de que se hayan desbloqueado todos los problemas técnicos y económicos que afectaban al tramo en obras entre Zamora y Ourense. Cuatro de estos tramos están desbloqueados y el quinto, adjudicado a Dragados y Tecsa (del grupo ACS, que preside Florentino Pérez), está en vías de ser reactivado, según algunas fuentes. Si no es así, el propio Feijoo admite que el plazo para el AVE será más «difuso».

En este tramo (Portocamba-Cerdedelo), además de las diferencias en la fórmula constructiva de los viaductos de Teixeiras, parece que la constructora reclamó la revisión de los precios del contrato, pues este se adjudicó en el 2012 y debería haber sido entregado a principios del 2015, pero las obras van a continuar durante al menos los dos próximos años. La empresa alegó que los precios de los elementos de la obra no son los mismos que cuando el contrato fue adjudicado y exigió una revisión al alza.

Una solución provisional

Feijoo pedirá una solución provisional para Ourense mientras no se termina la variante que el propio ministro puso en cuestión para después rectificar o matizar. La Xunta no quiere que estos 17 kilómetros sirvan de excusa para retrasar aún más la llegada del AVE -supondría esperar como mínimo al 2021- y reclamará una descripción técnica de la propuesta provisional, que pasará por electrificar el tramo urbano y adaptarlo al ancho internacional con un tercer carril.

El calendario del AVE debería incluir, también, una previsión sobre el proceso para cambiar el ancho de la red de alta velocidad interna en Galicia -el eje atlántico Vigo-Santiago-A Coruña y Santiago-Ourense-, pues cuando esté el nuevo acceso ferroviario en funcionamiento aún no habrá trenes de alta velocidad de eje variable (que pueden circular por vías de ancho ibérico e internacional). También se quiere concretar un calendario para las estaciones intermodales.

Plan para rehabilitar el Camino

Alberto Núñez Feijoo y el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, coincidieron ayer en la necesidad de abordar un plan de actuación conjunto centrado en impulsar la rehabilitación de los bienes de interés cultural a lo largo del Camino de Santiago. Feijoo destacó que esa colaboración se concretará en las próximas fechas y servirá para valorar qué monumentos se deben priorizar con el objetivo final de hacer un Camino aún más atractivo para los visitantes.