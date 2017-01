Feijoo saca pecho en Madrid con el cumplimiento del déficit

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

La victoria por mayoría absoluta en las elecciones gallegas ha dado aún más peso político a Alberto Núñez Feijoo en la política nacional, aunque la sucesión de Mariano Rajoy esté aplazada sine die. Así se visualizó ayer en la conferencia-coloquio que protagonizó en el Club Siglo XXI de Madrid, en la que estuvieron presentes los vicesecretarios del PP Fernando Martínez-Maillo, Pablo Casado y Javier Maroto y la presidenta del Congreso, Ana Pastor. El presidente de la Xunta marcó territorio y sacó pecho de sus logros, especialmente del cumplimiento del déficit. «Los gallegos no hemos vivido del dinero del resto de los españoles, hemos llegado a fin de mes todos estos años siendo la comunidad que menos ha incrementado la deuda pública», afirmó. Feijoo advirtió de que sería inaceptable que una comunidad que cumple el objetivo de déficit tuviera peor trato que las que no lo hacen en el nuevo modelo de financiación, que dijo debe salir adelante aunque Cataluña no quiera participar. Además, sostuvo que las autonomías que no cumplen el objetivo de déficit y recurren a préstamos de Hacienda no deberían poder bajar impuestos, porque lo soportan el resto de los españoles. Algo que recordó está en la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Feijoo entró también de lleno en la política nacional y en el debate interno del partido de cara a su congreso. Defendió el actual sistema de elección del presidente mediante el voto de los compromisarios. «Yo he visto que los sistemas de primarias han tenido bastantes problemas, solo hay que ver cómo están el resto y cómo estamos nosotros», afirmó. No se definió sobre si Dolores de Cospedal debe seguir siendo la secretaria general, pero consideró que el cargo exige mucha dedicación, aunque consideró «clave» que ha dado la cara por el PP en los momentos difíciles. Feijoo pidió también una reflexión profunda de cara al congreso sobre la maternidad subrogada y la custodia compartida. «Con un problema de envejecimiento como el que tenemos, que es el mayor problema estructural del país, debatir sobre el vientre de alquiler no me parece menor», dijo. «Son planteamientos éticos, pero la ética se va ajustando a los tiempos. A una persona que quiere tener un hijo se la debe respetar», manifestó.

Sobre el PSOE dijo que se encuentra en una «situación complicada» y más aún desde este fin de semana, tras el anuncio de Pedro Sánchez de que competirá por la secretaría general. Y añadió que la inestabilidad del PSOE es un problema para el PP y para España.