«Procuré agarrar fuerte el volante e irme al arcén por si venía hacia mí»

Es la primera vez que le pasa en su vida y espera que no le ocurra nunca más. El coruñés José Luis Quintela, un conductor habitual en la autopista AP-9, se cruzó cerca de la medianoche del sábado con un vehículo en sentido contrario a la altura de Pontedeume. «Es algo muy rápido y tampoco da tiempo a pensar mucho, pero realmente me quedé asombrado, sorprendido y preocupado», relata José Luis, al que se le acaban los adjetivos para describir los segundos en los que tuvo que meditar «qué hacer». Estaba saliendo del túnel de Campolongo, tras pasar Miño en dirección a Ferrol, cuando advirtió el vehículo. «Era un tramo de bajada y, por lo tanto, estaba en una posición un poco superior a la suya. Lo vi desde bastante lejos», continúa.

El coruñés viajaba en su coche con tres acompañantes, que al ir conversando no se percataron de lo que ocurría. «Les empecé a decir: “¡Eh! ¡Mira, mira, mira!”». El instante en el que pasó a su lado, por el carril contiguo, el de adelantamiento, llegó enseguida. «Procuré agarrar fuerte el volante e irme hacia el arcén, por si venía hacia mí. En el momento en el que vi que lo pasé, porque no quise encender antes las alarmas, le pité varias veces, para llamarle un poco la atención», rememora. ¿Y por qué no hizo sonar antes la bocina? «Es que a lo mejor lo hago antes y se me echa encima, ¡yo qué sé!», explica. Nada más pasar el mal trago, sobre las 23.36 horas, detalla, sus acompañantes cogieron el teléfono y avisaron al 112, pero las líneas estaban ocupadas. Cree José Luis que porque habría varios conductores llamando. Por ello, se acercó hasta el peaje de Vilar do Colo, en Fene, para dar la alerta al cobrador, que en unos minutos fue efectiva.

Una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico salió en su búsqueda e interceptó al conductor, de avanzada edad. Según pudo saber La Voz, el hombre creyó que se había confundido y decidió dar media vuelta en plena autopista. Cuando la Guardia Civil recibió el aviso de la existencia de ese vehículo, se activó un dispositivo para intentar dar con él lo antes posible con el fin de evitar accidentes. Los agentes lo localizaron a la altura de Miño, cuando ya había circulado en sentido contrario a lo largo de unos diez kilómetros.

Antes de saberse de quién se trataba, José Luis ya veía muy difícil que se pudiese haber colado en la autopista por una entrada, por lo que pensaba que había cambiado de sentido en la misma calzada, como así fue. No obstante, dejaba claro que el vehículo no hizo intención de ir hacia el suyo en ningún momento, por lo que no se trataba de un kamikaze: «No daba bandazos y era una conducción correcta... ¡salvo que no iba por donde debería ir!». Él iba a una velocidad de entre 95 y 100 kilómetros por hora, y calcula que el otro vehículo iría algo más lento.

José Luis recorre cada jornada más de 150 kilómetros por la AP-9 y no duda de que seguirá circulando por ella: «Tengo que utilizar mucho la autopista por mi trabajo, no me queda otra». Aunque, eso sí, se quedó más tranquilo al conocer que se trataba de un hombre confundido.