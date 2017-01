«No vemos a estos pisos como el enemigo»

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

Francisco Gónzalez López, presidente del Clúster Turismo de Galicia solo ve ventajas a este decreto.

-¿En qué se benefician los dueños de las viviendas de usos turísticas?

-Ahora tienen una posibilidad de comercialización a través de grandes portales online como Booking, Airbnb... Además la nueva ley de arrendamiento urbano (LAU) no reconoce el alquiler por debajo de los 30 días, con lo que ahí se ha creado un vacío legal muy importante. Y no nos olvidemos de que este decreto regula tres tipos de viviendas turísticas, dos ya existían y una que es la de viviendas de usos turísticos, es una actividad que lleva años funcionando. El decreto ha sido consensuado con el sector y donde menos incidimos fue precisamente en las viviendas de uso turístico.

-Vivienda de uso turístico es un piso de alquiler...

-Sí, los apartamentos turísticos para que nos entendamos son los apartoteles, donde tú llegas tienes una recepción, te dan el mismo servicio que un hotel pero en lugar de estar en una habitación, estás en un apartamento. La vivienda turística, el chalé aislado y solo se puede alquilar a una familia, máximo diez plazas. Además, tienen una serie de requisitos de calidad estipulados por la Xunta. Una vivienda de uso turístico es un piso particular o vivienda que en lugar de alquilarlo a una familia todo el año, decide alquilarlo por días o por semanas para turistas.

-El beneficio para los clientes es obvio.

-Puede tener hoja de reclamaciones y que cumple con unos mínimos. También tiene la seguridad de que hay un contrato de por medio y el que entra tiene que identificarse.

-Aviturga critica que no se le haya tenido en cuenta en la redacción del decreto.

-Es un decreto muy claro, muy fácil de cumplir, que era lo que se buscaba. El objetivo es que se den de alta la gran mayoría de las viviendas que se destinan a uso turístico, que todos los turistas que pasen por allí también cuenten en las estadísticas, porque ahora no somos capaces de controlar cuántos turistas se están alojando en este tipo de apartamentos. Es un decreto muy limpio, en ningún lado se exigen baños para minusválidos, ni ascensores... Lleva más de un año en elaboración. Se ha expuesto por toda Galicia. Cuando se crea el decreto, Aviturga no existía aún y fue consensuado con el sector turístico, agencias de viajes, Federación de viviendas turísticas de España... No había una asociación de viviendas aquí y acudimos a la Federación estatal. Aviturga ya nace a partir de que este decreto se empieza a exponer. Aún así, la Xunta le pidió que trasladara las alegaciones oportunas.

-El decreto nace también para luchar contra la competencia desleal de estos pisos.

-No hay duda de que esta situación existía. Nuestra intención es sumar y no vemos a estos pisos como el enemigo, que se unan a este proyecto. Cuando fue la etapa de los furanchos, también se nos acusaba de que queríamos cerrar los furanchos. El decretó se aprobó y se ha demostrado que el sector no quería que se cerraran, sino que se ordenaran. Y ahora es una situación muy parecida.