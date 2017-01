Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

Gran susto el que se llevaron en la madrugada de ayer los allegados de Celia, una mujer conocida en Sarria y que regenta un bar en la villa. «'Tranquilo, estou ben'. Foi o primeiro que me dixo cando me veu», relató su pareja, que fue el primer allegado en acudir al punto donde se encontraba accidentada. Por la tarde, la mujer acudió con su pareja a A Coruña. Habían ido en un solo turismo. A la vuelta, él la dejó junto a su coche, en el polígono lucense de O Ceao, y siguió camino hacia Sarria, donde la esperaba. Dado que ella no llegaba, el hombre avisó a sus hijas. Salieron a buscarla por la carretera, pero como no la encontraban, a las once y veinte de la noche alertaron a la Guardia Civil. «Pasamos polo sitio onde a atoparon unhas doce veces pero ao estar no terraplén non a vimos», indicó su pareja, que se encontraba acompañándola en el HULA a la espera de lo que marquen las pruebas. «Está na UCI pero evoluciona ben. Estamos agardando polos resultados», manifestó.

Tres patrullas de seguridad ciudadana de la Guardia Civil, de Rábade, Lugo y Sarria salieron en su búsqueda. Peinaron toda la LU-546 (carretera que une Lugo con Sarria) hasta que fue hallada. A las 2.40 horas, los agentes de Rábade la encontraron. Escucharon gritos de una mujer, alumbraron con las linternas y percibieron el vehículo apoyado a un árbol. Se había salido de la vía y caído por el terraplén. En el interior se encontraba Celia. Estaba consciente pero con síntomas de hipotermia y con heridas en una pierna. Una vez hallada alertaron a los bomberos de Sarria y Lugo. La sacaron con técnicas de rescate de altura y material especial, dado que se encontraba en un terraplén de unos 12 metros. Una ambulancia que la trasladó al HULA.