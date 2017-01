«Temos que fixar poboación de xente nova, que ten moito que aportar»

A nova comisionada do goberno fronte ao reto demográfico di estar moi orgullosa de que confiaran nela para este cometido

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

Como moitos outros ourensanos, Miri Barreira Diz (Vilardevós, 1978) desenvolveu a súa carreira profesional fóra da provincia. Ocupou diversos postos de asesora na Xunta e no Goberno central, ata ser directora adxunta da vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Ata que encabezou a lista ao Senado era una descoñecida na política ourensá, pero durou pouco no seu escano. Onte foi nomeada alta comisionada do Goberno fronte ao reto demográfico. Di estar moi orgullosa de que confiaran nela para un cometido que afecta «moi particularmente á nosa provincia».

-Cal é a súa experiencia persoal co problema demográfico?

-Calquera que coñeza a realidade, e tamén o din todas as estatísticas, ve que hai un problema de envellecemento e de despoboación na nosa provincia que é moi importante. Cando me presentei ás eleccións sempre intentei dicir que era unha das prioridades que tiñamos que abordar na provincia. Temos que fixar poboación da xente xoven, que ten moito que aportar.

-En que consiste a estratexia nacional que debe elaborar?

-Na Conferencia de Presidentes saíu o acordo para colocar o problema demográfico na axenda política, un dos acordos principais foi definir unha estratexia nacional para abordar xuntos esta tarefa, intercambiar políticas, coordinar accións e, atendendo á problemática de cada un, chegar a solucións para poder abordar xuntos un problema que non será, senón que é xa unha realidade á que non nos podemos sentir alleos.

-Xunta e Deputación de Ourense crearon recentemente axudas á natalidade. Serven de algo?

-Calquera axuda é boa. O obxectivo tamén deste comisionado é sentarnos todos e ver o que está facendo cada un para ver o que funciona mellor e, entre todos, abordar este reto coas mellores experiencias e coas mellores ferramentas.

-Se o problema é europeo, pode atopar España soa a solución á sangría demográfica?

-Outro dos acordos da Conferencia de Presidentes é precisamente que hai que defender ante a Unión Europea a necesidade de que as súas políticas dean resposta a estes desafíos demográficos tendo en conta que na maioría dos casos son comúns a moitos dos estados membros. É un debate que tamén precisa desa dimensión europea, dende logo.

-Os alcaldes quéixanse de que a dispersión dificulta a prestación de servizos. Debe cambiarse o modelo de financiamento local?

-Pois tamén aquí falamos de acordos da Conferencia de Presidentes, que abordou a necesidade de analizar o financiamento das Administracións. Efectivamente, esta situación ten as súas consecuencias na prestación de servizos. O obxectivo é que todo o mundo poida acceder a uns servizos de igual calidade.

-O caso é que no rural vén como se suprimen servizos, como agora coa venda anticipada de billetes de tren en varias estacións. Non empurran este tipo de medidas a emigrar?

-Unha das funcións do comisionado é valorar como mellorar a coordinación con todas as Administracións e desde todos os puntos de vista. O problema demográfico efectivamente afecta os servizos, pero tamén as pensións, por exemplo.