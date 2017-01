Noriega abre la puerta a imitar a Ferreiro y plantear una cuestión de confianza

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

El alcalde de Santiago, Martiño Noriega (Compostela Aberta) no dudará en recurrir a una cuestión de confianza si no consigue aprobar los presupuestos. No obstante, confía en no tener que hacerlo. El documento económico compostelano está ya cerrado y está siendo estudiado por los servicios técnicos municipales. En lo que se refiere a las negociaciones políticas, todavía no están cerradas, pero el regidor espera que las conversaciones con el BNG, muy avanzadas, den sus frutos y finalicen con un acuerdo que permita sacar adelante las cuentas sin tener que recurrir a la cuestión de confianza.

Noriega justifica la posición de Xulio Ferreiro, que el jueves anunciaba que optará por la vía de la moción de confianza en A Coruña, pero ayer dijo estar convencido de que esa no será la solución de Santiago, donde vaticina que habrá un amplio apoyo a los presupuestos municipales.

Precisamente a la situación de A Coruña, donde el jueves el alcalde renunciaba al pacto al que había llegado con el PSOE, se refirió ayer el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para quien esa falta de acuerdo entre Marea Atlántica, el partido que gobierna en A Coruña, y los socialistas, evidencia que «os milagres» que prometían las mareas se han traducido en «inestabilidade». «Cando falamos das vantaxes de ter unha maioría estable de cara a un goberno que poida facer cousas, ao mesmo tempo vense as desvantaxes de non ter estabilidade e que iso leva ao desgoberno», dijo ayer en un acto.

Por su parte, el gobierno coruñés admitió ayer, un día después de romper con el PSOE, que esa ruptura se produjo para evitar un conflicto interno en la Marea Atlántica, pues la entrada de la concejala socialista Mar Barcón en la coordinación de un proyecto dificultaría la aprobación del acuerdo por la Rede de la Marea.

Mientras, el pleno de Pontevedra aprobaba definitivamente los presupuestos presentados por el gobierno de Lores (BNG), tras rechazar las alegaciones presentadas. De todos modos, el PP anuncia que recurrirá a los tribunales de justicia al entender que en su tramitación se vulneraron los derechos de la oposición al impedir que se debatieran sus enmiendas.