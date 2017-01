«Tiene que haber una regulación, cada uno no puede hacer lo que quiera»

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

En Sanxenxo, capital turística de las Rías Baixas y tercera ciudad de Galicia por población en los meses de verano, el decreto de viviendas turísticas se evalúa, como dice el refrán, con una de cal y otra de arena. De Sanxenxo son los portavoces de los máximos defensores de la nueva norma autonómica. El presidente del Clúster tiene un hotel en el municipio. De Sanxenxo también son sus máximos detractores. Dulcinea Aguín, de Aviturga, también vive en este concello. En la calle, las opiniones están divididas.

Josina Silva, gerente de la inmobiliaria Javier Tovar, ve con buenos ojos una norma para el sector. «Había un vacío legal, yo creo es bueno regularlo, porque si hay un accidente en un piso o una casa, ¿quién se hace responsable? ¿Yo como intermediario? ¿El inquilino? ¿El propietario?». Silva indica que, por lo sondeado y los comentarios de sus clientes, la mayoría está a favor o se encontrará en condiciones de poder alquilar en el verano. Muchos propietarios siguen el desarrollo del debate en torno al decreto y van preguntando y ajustando sus viviendas y apartamentos.

Alfonso Troncoso, propietario de un hotel de una estrella en Carabuxeira, es totalmente contrario al decreto. Cree que no se debe tratar de la misma manera a quien tiene un edificio de apartamentos y lo alquila entero en verano y a quien tiene una casa y la pone en alquiler para sacar unos ingresos que le permitan sobrevivir en una comarca castigada por la falta de oportunidades laborales. Unos ingresos extra en verano significan mucho para muchas familias en invierno. «Un paisano que tiene una casita, que se sacrifica por tener unos pocos ingresos, ir en contra de esa gente, la verdad, que no lo entiendo». Troncoso cree que la gente que alquila pisos o casas no es competencia de los hoteles y recuerda que el turismo de Sanxenxo nació precisamente al amparo de esta fórmula de alquiler. «No me hace daño ninguno si alguien alquila al lado de mi hotel, y tal y como está la vida a la mucha gente le da para tener algunos ingresos, pero nadie se va a hacer rico por alquilar una casa en verano». Añade: «La gente que alquila pisos o casas no va a irse a un hotel y si esa gente no encuentra donde alquilar, dejará de venir a Sanxenxo, al final, perderemos todos».

En el rural de Sanxenxo, Alejandro Touriño tiene un hotel de tres estrellas y cree que sí, que es bueno el decreto. «Tiene que haber una regulación, cada uno no puede hacer lo que quiera». En su opinión, la nueva normativa solo exige unas líneas básicas que cumplir y «la mayoría lo puede hacer». Señala, por ejemplo, que en materia de seguridad ciudadana, es bueno que se exija, al igual que se hace con los hoteles, un registro de inquilinos. Y añade que también hay que declarar los ingresos. «Esto es una regulación, no una supresión».

Francisco Padín, de Apartamentos Trisquel, un apartotel en el centro urbano, está a favor del decreto. Incide en que se piden cuestiones lógicas, de seguridad, higiene, además de no dejar el alquiler de viviendas que son ilegales urbanísticamente.