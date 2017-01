«La gente está preocupada por no cumplir los requisitos»

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

Dulcinea Aguín es la presidenta de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga) y critica que no se les haya tenido en cuenta en la redacción del decreto. Por su parte, la Xunta asegura que las alegaciones que presentaron estaban fuera de plazo.

-¿La asociación surge a raíz de la redacción de este decreto?

-En junio del año pasado ante la necesidad de que se creara una asociación de viviendas turísticas en Galicia. Entre otras preocupaciones estaba por supuesto el borrador del decreto que estaba elaborando la Xunta.

-¿Y qué valoración hace de él?

-Todavía no ha salido publicado en el DOG. Y no quiero hacer una valoración sin haberlo leído en una publicación oficial. Si es el mismo que conocíamos, claro que no va a ser beneficioso para los propietarios de las viviendas. Estamos a favor de que haya una regulación, pero buscábamos que fuera un decreto de fácil cumplimiento. Tendría que velar porque la gente se registrase y cumplir con unos requisitos mínimos. Lo que vemos es que están estableciendo unas restricciones que no tienen por finalidad mejorar o incrementar la oferta turística o potenciar este tipo de alojamientos sino, más bien, limitar.

-¿Qué aspectos son de más difícil cumplimiento?

-Darse de alta es lo de menos. Por las características constructivas que tienen las casas en Galicia, nosotros no podemos compararnos a la comunidad valenciana, a Baleares o a Cataluña. La mayoría de las viviendas son la típica vivienda familiar o pisos con cierta antigüedad, entonces para conseguir licencia de ocupación o de final de obra va a ser bastante complicado. Y después las normativas urbanísticas aplicables, que establece que tiene que estar suelo en uso residencial y después los planeamientos urbanísticos que hacen que muchas viviendas estén fuera de ordenación. Entendemos que si una vivienda que está fuera de ordenación es apta para vivir y rehabilitar, por qué no para alquilar. Luego el tema de las barreras arquitectónicas...

-Pero ese aspecto afecta más a la vivienda turística que a la de uso turístico...

-Lo que también pedíamos era que estuviera clara la diferencia sustancial entre estos dos tipos de viviendas. No se sabe si todas las viviendas van a estar en uso turístico o en otra clasificación. En el mes de diciembre, la Xunta nos contestó indicando el número de plazas de viviendas turísticas y en apartamentos turísticos en Galicia. Según los datos que facilitó la Consellería de Presidencia, plazas en apartamentos turísticos hay 5.985 plazas y en viviendas turísticas 1.196 plazas. Esto es algo que ya está legislado y ahora la novedad son las viviendas de uso turístico. Las cifras que se presentan no representan al sector. Entonces de lo que ya estaba legislado, ¿por qué hay tan pocas viviendas dadas de alta? Cuando las cosas son de fácil cumplimiento la gente lo hace, ahora cuando no lo son a ver cómo lo hacen. Pero esto lo vamos a ver, en el mes de junio lo vamos a saber. La gente está sumamente preocupada por no cumplir con los requisitos. Y llevamos muchos años haciendo un labor exquisita con nuestros clientes.