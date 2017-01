Condenan a prisión a dos vecinos de Porto do Son por tener a su madre impedida entre la basura y sin baño

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

La mujer, de avanzada edad y con una discapacidad del 65 %, estaba atendida por sus hijos. Pero no la cuidaban. Cuenta la sentencia que en la casa en la que vivían, en Porto do Son, ni se podía caminar sin tropezar con basura, excrementos y restos de comida. Era tal la falta de higiene en esa vivienda que la madre de los ahora condenados carecía de cuarto de baño y estaba obligada a hacer sus necesidades junto a la cama. «Tenían a la víctima en unas condiciones higiénicas y de salubridad extremadamente deficitarias e indignas», según relata la titular del Juzgado de lo Penal número 5, que acaba de condenar a los culpables de tan horrenda situación a una condena de 15 meses de prisión como autores de los delitos de abandono de familia y contra la integridad moral. La pena sería más alta si no fuese porque se les aplicó la atenuante de alcoholismo.

La víctima, de 85 años, padece un alto déficit visual, limitación en una pierna y sufre importantes problemas de autonomía, requiriendo la ayuda de terceras personas para las actividades cotidianas y para su desplazamiento. Así las cosas, al menos desde febrero del 2013, los acusados, hijos de la víctima, «infringieron los deberes y compromisos más básicos que un hijo debe tener con su madre». La tenían «desaseada y desatendida por completo, vistiendo harapos mugrientos, soportando unas circunstancias ruines que afectaban a lo más íntimo del núcleo de la condición humana».

La vivienda estaba completamente llena de basura. Por todas partes. Había hasta cristales rotos, restos de comida putrefacta, escombros, latas metálicas...

En cuanto a la habitación de la mujer, dice la jueza en la sentencia que «se encuentra en un estado deplorable y está pegada a una estancia que en su día fue un cuarto de baño, pero lo convirtieron en depósito de todo tipo de desechos, por lo que quedó inutilizado. Ante tal situación, la mujer estaba obligada a hacer sus necesidades junto a la cama».

También recuerda la jueza que uno de los hijos tenía firma en la cuenta bancaria de su madre, y todos los meses le retiraba la pensión, gastándola por entero sin que la mujer tuviese acceso a un céntimo.