El plan asturiano para reformar el tren cantábrico seduce al presidente gallego, que lo tratará con Fomento el martes

c. punzón

La idea de un tren transcantábrico que surja de una reforma sostenible del trazado de vía estrecha, propuesto por los presidentes de los puertos y el Gobierno del Principado de Asturias, también seduce al Gobierno gallego, que recabará información del Ejecutivo de la comunidad vecina para conocer con detalle cómo es la propuesta, presente en su Plan Director de Infraestructuras.

El proyecto, que en realidad es una planificación a largo plazo que deberá contar con el beneplácito de Fomento, no debe desviar el foco de la prioridad máxima inmediata de Galicia en asuntos ferroviarios: la próxima finalización de la conexión con Madrid, asunto estrella de la reunión que Feijoo mantendrá el martes en Madrid con el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. «A cornixa cantábrica sempre tivo un problema, sempre foi a segunda prioridade porque a primeira era unirnos coa Meseta, e isto é unha estratexia inadecuada. As principais poboacións son as que están na cornixa, e en consecuencia, todo o que sexa unirnos será bo». Para el presidente de la Xunta, el trazado de la antigua Feve «é unha oportunidade que está aí desde ai moitas décadas. Imos estudalo, imos pedir información e imos dedicar unha parte da reunión con Fomento a ese asunto».

Este encuentro de Feijoo con el ministro se centrará en cómo va el proceso para resolver los problemas en el nuevo acceso ferroviario a Galicia y en perfilar un calendario para las intermodales. «Imos falar de conectividade con Galicia, de prazos concretos, tempos de conexión, estacións intermodais... E a partir de aí, cos datos que teñamos, haberá un pronunciamento do Goberno galego», dijo Feijoo tras la reunión del Consello de la Xunta.

Como anticipo del encuentro entre Feijoo y De la Serna, el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, aseguró ayer en Vigo que el eje de alta velocidad Galicia-Madrid es para Fomento «prioritario», tanto por la inversión ya realizada en su construcción como por el número de usuarios que ya ha alcanzado la línea. La prioridad asignada, sin embargo, no posibilitó que ayer el número dos del ministerio la concretase en calendario alguno o avanzase cuánto puede desviarse la entrada en servicio del AVE a la Meseta del compromiso del 2018 adquirido por el presidente del Gobierno. Tampoco dio plazos para acometer la salida sur de Vigo y la continuidad del eje Atlántico por Portugal o la variante de Cerdedo, también de alta velocidad.

Cerca del millón de viajeros

Gómez-Pomar señaló en todo caso en un foro empresarial que los 958.000 viajeros que se movieron en el 2016 justifican la apuesta por el remate de las obras, cuyos obstáculos achacó principalmente a «problemas administrativos».

El incremento en un 16,5 % en el volumen de pasajeros en dicha línea alcanzado el año pasado fue ampliamente superado desde puntos como Ourense (76,4 %) y Santiago (30,3 %). La línea del eje atlántico registró 2,7 millones de viajeros, un 2,2 % más que un año antes.

De la Serna estima que es en el juzgado donde se aclarará el caso

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, brindó ayer su colaboración tanto a las instituciones europeas -a raíz del mandato de la Eurocámara para reabrir la investigación oficial del accidente del Alvia- como al juzgado que investiga el descarrilamiento. En cualquier caso, reiteró su confianza en que el procedimiento judicial «delimite claramente el marco de la responsabilidad». En este punto coincidió con el presidente de la Xunta. «Podemos investigar paralelamente o que se queira, pero isto será o que a xustiza queira que sexa», dijo Feijoo. El secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, defendió que Fomento «no tiene capacidad de instruir» a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, pues es un órgano independiente.