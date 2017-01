¿Qué hago con mi hijo si soy estudiante universitario?

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

Mireia Cabanillas tiene 24 años y estudia Pedagogía en la Universidad de Barcelona. Llevaba a su bebé de once meses a una clase en la que la pequeña dormía la siesta porque no tenía con quién dejarla. Hasta que la institución le prohibió hacerlo para respetar el derecho del resto de alumnos a recibir clase en condiciones óptimas y porque Naima, su hija, no está cubierta por un seguro en caso de accidente. Si Mireia estudiase la carrera en Galicia, ¿qué pasaría?

Universidade de Santiago

Una escuela infantil con plazas para estudiantes. La Universidade de Santiago tiene en el campus sur compostelano una escuela infantil para los miembros de la comunidad universitaria, incluidos los estudiantes de grado y máster. Para los alumnos se reservan un 12 % de las plazas, un porcentaje un poco mayor que para los estudiantes de doctorado e investigadores en formación (11 %). Desde la institución explican que el reparto de porcentajes responde a la demanda por parte de diferentes colectivos -en el caso de los docentes y el personal de administración, se oferta el 75 % del total de las plazas disponibles- pero si quedan plazas libres en algunos de los sectores se pueden repartir entre aquellos otros en los que sea necesario. Los estudiantes de grado que tengan hijos menores de 3 años deben estar matriculados de un curso completo (60 créditos) para poder optar a una plaza en la escuela infantil. La matrícula podrá ser de menos créditos en el caso de que el alumno se inscriban en los que le restan para terminar la titulación. Además, deben haber aprobado el curso anterior el 75 % de los créditos en los que se había matriculado. Además, la universidad convoca una línea de ayudas para cubrir parcialmente el coste de una plaza de guardería en Lugo.

¿Qué ocurriría en la USC si hubiese un caso como el de Mireia y Naima? Que debería ponerse en contacto con la Vicerreitoría de Estudantes y que se le darían facilidades, como poder llevar a su hija a la escuela infantil durante las horas que le fuese necesario o se buscarían métodos alternativos para que continuase cursando sus estudios.

Universidade de Vigo

Guarderías en Pontevedra y Ourense. La Universidade de Vigo cuenta con escuelas infantiles en dos de sus tres campus y a sus plazas, como en el caso de Santiago, también pueden optar los estudiantes. La escuela infantil Concepción Saiz Otero, en el campus de Ourense, ofrece para este curso 41 plazas. Los criterios para que los estudiantes accedan a una plaza para su hijo es que estén matriculados en alguna titulación oficial de la Universidade de Vigo tanto a tiempo completo (entre 48 y 60 créditos por curso) como a tiempo parcial (de 24 a 48 créditos). Además, la institución cuenta con otra escuela infantil en el campus de Pontevedra.

La institución reconoce, sin embargo, que las medidas de conciliación que se han implantado en la Universidade de Vigo «ata o de agora refírense a PAS e PDI, pero non inclúen ao estudantado». La normativa de permanencia recoge medidas que se podrían aplicar en casos como el de Mireia, como que se solicite una matrícula a tiempo parcial..

¿Qué pasaría si Mireia estudiase en la Universidade de Vigo? La institución cuenta con una convocatoria de ayudas para causas sobrevenidas a las que podría acogerse. Como «non se contempla o seu caso particular na regulación» ocurriría la mismo que en Santiago: «Habería que estudalo e analizar a situación concreta da alumna», tras lo que la Vicerreitoría de Estudantes como la Unidade de Igualdade recomendaría las medidas a tomar.

Universidade da Coruña

Ayudas para escuelas infantiles. También la Universidade da Coruña tiene una escuela infantil -el curso pasado se convocaron 61 plazas- ubicado en el campus de Elviña a la que los estudiantes también pueden enviar a sus pequeños de edades comprendidas entre los 4 meses y los tres años. La institución coruñesa también cuenta con una línea de ayudas para costear plazas en escuelas infantiles a aquellos miembros de la comunidad universitaria del campus de Ferrol. Las ayudas son solo para guarderías que no se sostengan con fondos públicos. ¿Y si Mireia fuese alumna de la UDC? «É un asunto interesante que nunca tivemos que enfrontar» reconocen desde la universidad, que dice que habría que estudiarlo para «non prexudicar os dereitos de ningún dos alumnos».