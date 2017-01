Condenan a un profesor de circo por grabar en la ducha a una alumna

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

Un profesor que impartía clases de acrobacia en una academia de circo de Santiago ha sido condenado a un año y nueve meses de prisión por haber grabado con su teléfono móvil a una alumna mientras se duchaba. La sección compostelana de la Audiencia Provincial ha confirmado en todos sus términos la sentencia que en su día dictó el juzgado de lo Penal número 2 de la capital de Galicia, por lo que el acusado deberá además pagar una multa de 2.745 euros y una indemnización de 3.000 euros a su víctima por haber vulnerado su intimidad.

Los hechos se produjeron el 2 de marzo del 2015. Aquella tarde, sobre las 21.35 horas, el profesor de circo, que daba sus clases en una nave situada en la calle As Cancelas de Santiago, se metió en el vestuario, escondió su teléfono móvil entre las ropas que tenía en su bolsa de deportes, y lo puso a grabar un vídeo con la única intención de que captara, media hora después, el momento en el que su alumna se iba a duchar. Las imágenes que registró mostraban a la joven desnudándose, entrando en la ducha y saliendo después para secarse y vestirse.

El profesor de circo recurrió la primera sentencia del juzgado de lo Penal alegando que la grabación había sido involuntaria y presentó como pretendida prueba de su inocencia que no tendría sentido que dos horas después de haberse tomado las imágenes íntimas fuese a un bar sin haberlas borrado.

Buscó el ángulo correcto

Sus argumentos, sin embargo, no convencieron ni un ápice al tribunal, que los tacha de «increíbles» porque en el vídeo «puede verse claramente que el acusado coloca el móvil en distintas zonas, le da la vuelta y trata de camuflarlo en más de una ocasión buscando un campo visual determinado, primero en la zona de la ducha y después en el vestuario», señala. Los magistrados aseguran en su reciente fallo no albergar «la más mínima duda de que dicho comportamiento no es casual, sino deliberado y buscado».

Para la Audiencia, que el profesor no borrase la grabación no demuestra la involuntariedad del acto, como sostiene el acusado, y le responde que «no es ilógico pensar que quien es capaz de realizar tal comportamiento delictivo no quiere deshacerse de las imágenes que previamente había grabado». La sentencia también estima que el condenado puso a grabar el teléfono 25 minutos antes de la finalización de la clase de acrobacia probablemente para evitar así ser sorprendido. Tan convencido está el tribunal de su culpabilidad que no aceptó rebajar la indemnización impuesta pese a que la Fiscalía propuso dejarla en solo mil euros.