«Tememos perder a metade da producción do grelo»

Ver vídeo «Tememos perder a metade da producción do grelo»

U Ver vídeo «Tememos perder a metade da producción do grelo»

«Tememos perder a metade da produción do grelo»

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

El tiempo extremo que vive Galicia está «machacando» la campaña del grelo de Monfero, que se alargará hasta marzo. Francisca Couto, gerente de la Cooperativa de Val Xestoso -entidad que organiza la popular Feira do Grelo que se celebrará en febrero-, teme que si persisten estas condiciones meteorológicas será la ruina para la producción de este año. «Se isto segue así tememos que se poda perder a metade da produción do grelo. Menos mal que para a feira aínda queda case un mes porque, se fora agora, non teriamos nada», lamenta Couto.

De la cooperativa dependen sobre un centenar de agricultores, que poco a poco han ido plantando cada año menos producto. Javier Vila, uno de los productores afectados, explica qué efectos tiene este tiempo. «Lo peor son los cambios de temperatura bruscos, hay días que hemos pasado de menos siete grados de noche y de madrugada a unos doce o quince al mediodía en las zonas que están a pleno sol. Estas diferencias les hace coger hongos y los quema», detalla. En su caso, este mes calcula que podrá sacar menos del 60 % de la plantación. «En un terreno de una hectárea quedarán unos 3.000 metros cuadrados que se puedan recoger», indica. Sin embargo, corrieron mucha mejor suerte quienes optaron por plantarlos al principio y los recogieron hace un mes. «La gente estuvo sacando algo al principio, pero ahora está todo parado. Como mucho, pequeñas cantidades para algún restaurante», explica el productor. ¿Cómo podrían recuperar la temporada? «Unha choiva e que subiran un pouco as temperaturas sen estes cambios viría moi ben. Esta é unha planta de inverno moi agradecida e, se melloran as condicións, en dúas semanas pode estar ben», espera la gerente de la cooperativa.

Esta situación que describe el agricultor ya está repercutiendo en los mercados y plazas de abastos de la zona. El precio medio del kilo está, de momento, unos diez o veinte céntimos más alto de lo habitual, y llega a los 1,90 euros.