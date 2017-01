«Lo más probable es que febrero sea un mes lluvioso»

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

José Antonio Maldonado ha sido el hombre del tiempo por excelencia durante muchos años. Ahora es el director meteorológico del portal Eltiempo.es y analiza con detalle todos los cambios meteorológicos que se producen en la actualidad.

-Después de tantos años dando el tiempo, ¿recuerda algún período tan seco en invierno en Galicia?

-Sí, lo que no puedo concretar son los años en los que fue. Ahora, el contraste entre el ambiente soleado, seco, prolongado y relativamente caluroso en las horas centrales del día en Galicia con ese temporal de nieve primero y de vientos después en el Mediterráneo, eso hace muchos más años que no se da. No es algo insólito, aunque sí anormal.

-El número de días de media que ha llovido en Galicia no ha alcanzado la decena... ¿Esto significa que va a llover bastante en primavera?

-No, no tiene por qué. De hecho, ahora ya la situación está cambiando. Vamos a tener en Galicia una serie de días de lluvia, uno detrás de otro.

-¿También va a llover la semana que viene?

-Sí, habrá un período de lluvia de diez a doce días.

-¿Será intensa?

-Eso es más difícil de predecir, pero digamos que no van a faltar las precipitaciones todos los días. Las puede haber. No es descartable. No serán lluvias torrenciales pero, en cierta manera, lluvias de cierta intensidad sí que es probable que las haya. Sobre todo, en la fachada atlántica.

-Tenemos la sensación en Galicia de que los inviernos son más suaves...

-Bueno, en términos generales hay una tendencia a que suba la temperatura desde aproximadamente mediados del siglo pasado. Eso no quiere decir que todos los años sean más calurosos que el anterior, porque hay picos. Pero en este mes de enero en Galicia la temperatura media estará por encima de lo normal.

-¿Cómo se va a comportar lo que queda de invierno?

-Eso es difícil de predecir, pero lo que nos queda de enero y también febrero yo creo que va a ser lluvioso. Ahora la situación va a cambiar. Es muy probable que febrero, en términos generales, sea lluvioso en la vertiente atlántica.

-Por una vez, casi se puede decir que la gente tiene ganas de que llueva...

-Sí, cuando esté una semana lloviendo se dirá lo contrario. Ahora, una semana lloviendo está casi garantizado. Y el mes de febrero va a ser lluvioso en términos generales, aunque habrá días buenos.