El oficio más importante del mundo

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

Solo tengo la intención de agradeceros este acto. Alguien, «no muy conocido», dijo que 40 siglos nos contemplan. A mí me estáis contemplando con 25 años muchos de vosotros, y con más de 25 muchos de los que están al fondo.

En primer lugar, quiero recordar a los que ya no están aquí, que son muchos y muy importantes, sin cuya colaboración La Voz no sería lo que es hoy. Y también quiero deciros que cuando entrabais aquí, hace 25 años, yo llevaba ya más de 25 en esta casa, porque aproximadamente son cincuenta y pico años los que llevo en esta Voz de Galicia querida tanto por mí. Ya no me acuerdo de otra cosa. Es una vida plena que, en estos momentos de incertidumbre, de locura, en los que los periodistas tenemos la suerte de haber desbancado como indeseables a los banqueros y a los políticos, y que nos atribuyen ser la escoria del mundo, uno no se siente nada más que contento de recibir esos piropos. Hay que ser como un buen médico o como un buen sacerdote, hay que tener una vocación fuerte y firme para aguantar este oficio que nos hemos dado. El más importante del mundo porque sin él no podríamos convivir.

Para mí la meta, la única meta, son dos cosas. Una, daros las gracias, sin vosotros yo no hubiese hecho nada. Y la otra es que vamos a sobrevivir. En eso estamos. Lo estamos consiguiendo a pesar de que las circunstancias no son las mejores en ningún sitio del mundo, en ningún país, y tenemos como misión tratar de cumplir bastantes más años. Esto es un negocio atípico en el que las cosas, si no se hacen en equipo, si no se estudian, si no se colabora, tienen poco porvenir. Mis gracias son especiales porque sois vosotros los que habéis hecho que a veces no tirase la toalla. Ha sido un coste brutal en mi vida llegar a este peldaño, llegar a esta presidencia, y la mantengo y la mantendré por encima de todo.

Vamos a demostrar que La Voz de Galicia es el título más bello que jamás ha existido en el periodismo en nuestra tierra, y que nuestra intención, la mía sin duda, es seguir luchando para conservar este privilegio que nos hemos ganado y que hemos trabajado todos mano a mano.

No es una metáfora, no es un tópico. Mis gracias son profundas, salen del corazón, de lo mucho que os quiero y que justifica mi vida. Muchísimas gracias.

¡Viva La Voz de Galicia!