La lluvia pone fin a la sequía invernal más larga de los últimos quince años en Galicia

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

Las precipitaciones de hoy no serán demasiado cuantiosas. Tan solo se esperan 20 litros por metro cuadrado en la franja atlántica como máximo. En otros puntos, ni siquiera diez. Unas cantidades que no servirán para llenar los embalses ni para que aumente mucho el caudal de los ríos en estos días, pero sí indican un cambio de tendencia en Galicia porque la inestabilidad ha llegado para quedarse, al menos, hasta la próxima semana.

Esta situación, que en otras circunstancias no sería novedosa, en este invierno tan seco sí lo es porque apenas se han registrado períodos de inestabilidad. Lo normal desde que comenzó diciembre era que, tras una jornada o dos de precipitaciones, la influencia anticiclónica siempre terminara imponiéndose. Una situación completamente anómala para Galicia en plena estación húmeda que ya llega a su fin. Así, a partir de ahora y al menos hasta la próxima semana, el mapa meteorológico de la comunidad se pinta con lluvias.

Viento, tormentas y nieve

Incluso Meteogalicia ha activado la alerta amarilla en la costa atlántica para hoy, concretamente en el litoral de Pontevedra y A Coruña, por vientos marítimos. Asimismo, también se esperan rachas de viento de más de 80 kilómetros por hora en la montaña de Ourense y en el oeste de la provincia de A Coruña. Y ya a partir de la noche y durante la madrugada de mañana se esperan chubascos tormentosos en la mitad oeste, acompañados de granizo. Asimismo, la nieve aparecerá a partir de los mil metros y las temperaturas máximas sufrirán un descenso. La inestabilidad continuará la próxima semana con la entrada de sucesivos frentes a partir del domingo.

Esta situación contrasta con la vivida hasta hoy. Con la llegada de la lluvia termina la sequía de invierno más larga de los últimos quince años. Los registros de precipitaciones en las principales ciudades gallegas durante este período son ridículos. En Vigo solo hubo siete días de lluvia en diciembre y enero, frente a los 39 días que se registraron en esos mismos meses en el período 2012-2013. La ciudad de Pontevedra solo constató cinco días de precipitaciones, frente a los 42 de finales del 2013 y del primer mes del 2014. En A Coruña hubo ocho, frente a los 36 de la época húmeda del 2013 -2014. Ourense tuvo cuatro, Lugo siete y Ferrol, catorce.

La Consellería de Medio Ambiente comparó hace unos días la sequía de este año con la vivida en diciembre del 2004 y enero del 2005. Pero, según los datos registrados en las estaciones de Lugo y Ferrol de Meteogalicia, ese período fue un poco más lluvioso que el actual. Entonces hubo 23 y 17 jornadas de lluvia, respectivamente, frente a los 14 y 7 días de este año. La Xunta también compara este período con el vivido en el 2012 entre enero y marzo. Y, ciertamente, las jornadas lluviosas también brillaron por su ausencia, aunque en este caso el período incluyó el inicio de la primavera, frente a este que se da en meses exclusivamente invernales.

La sequía de este año ha provocado que las cuencas hidrográficas gallegas, la de Galicia-Costa y la del Miño-Sil, activasen la prealerta por sequía desde mediados del mes de enero, después de que los embalses descendieran a niveles por debajo de lo que es habitual para esta época. En el caso de Galicia-Costa, ayer se encontraban al 43,2 % de su ocupación y en el Miño-Sil, al 43,8 %. Además, el caudal de los ríos gallegos transporta ocho veces menos agua que hace un año. Con este panorama, Augas de Galicia considera que tendrá que llover de manera frecuente desde febrero a abril para que se recupere el caudal y el nivel de los acuíferos a valores normales. Aun así, Augas de Galicia explica que no existe riesgo de desabastecimiento. Solo han surgido problemas en los sistemas de traídas y en los pozos vecinales.

Problemas por el hielo en Ourense, Ferrol y Barbanza

La capital ourensana vivió ayer uno de los días más fríos del año. De madrugada, las temperaturas bajaron a los tres grados bajo cero, que no se superaron hasta la mañana, dejando imágenes muy poco habituales, como las del embalse de Cachamuíña con grandes placas de hielo. También en Ferrol las heladas obligaron a vallar varias zonas del centro de la ciudad, después de que una mujer resultara herida en una mano al sufrir una caída en la plaza de España. Los bomberos tuvieron que esparcir sal para evitar resbalones y en algunas vías hubo que circular con mucha precaución a causa del hielo. En la comarca de Barbanza, la formación de placas de hielo sobre el suelo y en carreteras provocó que los concellos hayan tomado medidas.

«Lo más probable es que febrero sea un mes lluvioso»

José Antonio Maldonado ha sido el hombre del tiempo por excelencia durante muchos años. Ahora es el director meteorológico del portal Eltiempo.es y analiza con detalle todos los cambios meteorológicos que se producen en la actualidad.

-Después de tantos años dando el tiempo, ¿recuerda algún período tan seco en invierno en Galicia?

-Sí, lo que no puedo concretar son los años en los que fue. Ahora, el contraste entre el ambiente soleado, seco, prolongado y relativamente caluroso en las horas centrales del día en Galicia con ese temporal de nieve primero y de vientos después en el Mediterráneo, eso hace muchos más años que no se da. No es algo insólito, aunque sí anormal.

-El número de días de media que ha llovido en Galicia no ha alcanzado la decena... ¿Esto significa que va a llover bastante en primavera?

-No, no tiene por qué. De hecho, ahora ya la situación está cambiando. Vamos a tener en Galicia una serie de días de lluvia, uno detrás de otro.

-¿También va a llover la semana que viene?

-Sí, habrá un período de lluvia de diez a doce días.

-¿Será intensa?

-Eso es más difícil de predecir, pero digamos que no van a faltar las precipitaciones todos los días. Las puede haber. No es descartable. No serán lluvias torrenciales pero, en cierta manera, lluvias de cierta intensidad sí que es probable que las haya. Sobre todo, en la fachada atlántica.

-Tenemos la sensación en Galicia de que los inviernos son más suaves...

-Bueno, en términos generales hay una tendencia a que suba la temperatura desde aproximadamente mediados del siglo pasado. Eso no quiere decir que todos los años sean más calurosos que el anterior, porque hay picos. Pero en este mes de enero en Galicia la temperatura media estará por encima de lo normal.

-¿Cómo se va a comportar lo que queda de invierno?

-Eso es difícil de predecir, pero lo que nos queda de enero y también febrero yo creo que va a ser lluvioso. Ahora la situación va a cambiar. Es muy probable que febrero, en términos generales, sea lluvioso en la vertiente atlántica.

-Por una vez, casi se puede decir que la gente tiene ganas de que llueva...

-Sí, cuando esté una semana lloviendo se dirá lo contrario. Ahora, una semana lloviendo está casi garantizado. Y el mes de febrero va a ser lluvioso en términos generales, aunque habrá días buenos.