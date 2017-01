El Gobierno busca cómo evitar que los concellos sin tesorero dejen de pagar

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

La suspensión de los pagos decidida por la alcaldesa de Sarria al no contar con tesorero de carrera en su plantilla que los valide legalmente ha encendido las alarmas en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. El departamento de Cristóbal Montoro indicó ayer que trata de buscar una solución legal que permita al Concello lucense seguir abonando nóminas y demás gastos, al igual que cualquier otro ayuntamiento que carezca del tesorero de habilitación nacional, tal como es obligatorio desde el 1 de enero en todos los consistorios de España, y no solo en los de más de 20.000 habitantes como hasta ahora. Sarria al margen, este problema afecta en Galicia a 273 de los 313 ayuntamientos.

Hacienda ha optado por abordar caso a caso los problemas que el incumplimiento de su norma genere en el ámbito local mientras no se aprueben los Presupuestos del Estado para el 2017 y con ellos una disposición que decrete una nueva moratoria para la norma que ya fue aplazada el pasado año. En todo caso, desde el Gobierno central se apunta que los problemas que puedan sufrir los ayuntamientos sin tesorero de carrera se deben a que no crearon la plaza de tesorero como marcó la ley aprobada en el 2015, aunque en realidad resulte imposible a los 8.125 ayuntamientos de España dotarse de dicho técnico al no haber suficientes con la oposición aprobada.

Desde el ministerio se asegura que el de Sarria es por ahora un caso único, mientras que en los demás en los que los secretarios manifiestan reparos al incumplimiento de la obligación de contar con tesorero de habilitación nacional, sus alertas no llevan consigo la advertencia legal de suspender todo tipo de pagos para no incurrir en responsabilidades jurídicas.

«El problema radica en el tipo de informe que haga cada secretario. Dependiendo de sus advertencias se puede ir tirando o no, como ocurre en Sarria», señala Alfredo García, presidente de la Federación Galega de Municipios y Provincias (Fegamp) y alcalde de O Barco. Para el representante de los regidores gallegos «la solución pasa por paralizar el decreto, porque ni hay tesoreros habilitados suficientes ni las diputaciones cuentan con los necesarios para asistir a los concellos», apunta.

García aboga por volver a permitir que los ayuntamientos con menos de 20.000 habitantes puedan cubrir la figura del tesorero con un auxiliar administrativo de plantilla con la supervisión del secretario-interventor, lo que permitiría a los pequeños concellos «Cada vez que en Hacienda tiene una ocurrencia alguno de los muchos funcionarios con máster que tienen los ayuntamientos tenemos un problema», lamenta Alfredo García, que acusa al ministerio de desconocer la realidad y necesidades de los ayuntamientos. El presidente de la Fegamp exige del departamento que dirige Cristóbal Montoro que suspenda la exigencia de contar con un tesorero de carrera, en lugar de dar una nueva moratoria por lo que resta de año. «Porque en el 2018 los ayuntamientos estaremos igual», augura.

La Xunta se ofreció ayer a trasladar al Ministerio de Hacienda el problema surgido desde el 1 de enero, reclamando una nueva moratoria o la modificación de la norma que afecta a los tesoreros, dada además la escasez de técnicos habilitados para toda España, cuya oposición no se convoca desde hace diez años.

La Consellería de Presidencia asegura que, por su parte, realizará las convocatorias para cubrir las plazas en cuanto sean creadas por los ayuntamientos, si bien se carece en la actualidad de técnicos para cubrir la demanda que se genere. La Xunta alude por último a la capacidad de las diputaciones de asistir a los concellos que lo precisen.

«Un profesional de carrera garantiza independencia»

representa a un colectivo que pocas veces ha sido objeto de tanta atención y fricción. José Antonio Rueda de Valenzuela aboga por que haya un tesorero en cada concello, pero entiende que no todos se lo pueden permitir, y por ello apunta soluciones intermedias para los de menor tamaño.

-¿Qué garantizaría un tesorero de carrera que no se esté garantizando ahora en los concellos?

-Imagino que todos los que ejercen las funciones lo hacen con la máxima profesionalidad. Pero un habilitado nacional ha tenido que superar un proceso selectivo muy exigente y profesionalizado para poder ejercer, y tenemos un régimen jurídico especial que no se parece en nada al del resto de nuestros compañeros en el ayuntamiento. A mayores podemos concursar a puestos en toda España, lo que conjugado garantiza nuestra independencia.

-¿Pero es necesario que haya 8.125 tesoreros municipales de carrera, uno por ayuntamiento?

-Nosotros damos un plus de garantía para el ejercicio de las funciones, aunque se podrían estudiar otras fórmulas, como la de agrupación de funciones en ayuntamientos pequeños.

-¿Qué ha fallado con esta norma para que se creen conflictos como el de Sarria?

-Quizás no ha habido la interlocución adecuada con la organización que representa al colectivo, nuestro colegio, que seguro que tenía una opinión que no es la que se ha trasladado a la norma. Y los ayuntamientos quizás hayan seguido la idiosincrasia de este país y se han empezado a preocupar cuando llegó la fecha máxima, además de haber una creencia sin base de que iba a haber una nueva prórroga. Un gestor público debería contemplar cómo afrontar todas las posibilidades y especialmente las más desfavorables.

-Aunque así fuese, no hay suficientes tesoreros de carrera para haber cubierto todas las plazas.

-Es cierto, pero eso sería un problema del ministerio. Los ayuntamientos tenían la obligación de crear las plazas igual, aunque el ministerio debería haber tenido en cuenta las consecuencias de la norma como la aprobó.

-¿Y qué solución se le puede dar ahora a una obligación legal difícil de cumplir?

-El 90 % de los ayuntamientos de España, los de menos de 10.000 habitantes, tienen una capacidad muy limitada, con lo que aun siendo muy recomendable que cuenten con un tesorero de habilitación nacional, sería comprensible que busquen soluciones como la de la agrupación de tesorerías. Los de más de 10.000 sí deben contar con la plaza y con ella incluso podrían recuperar la gestión tributaria que la mayoría delegan en las diputaciones.

-¿Qué tienen pensado plantearle a la Xunta al respecto?

-Vamos a plantearle nuestra inquietud, aunque el mayor margen normativo está en el Estado. Explicaremos que también somos perjudicados y a ver si la postura de Galicia puede ser a favor de que se actúe en los ayuntamientos en función de su tramo de población.

-¿La fusión de concellos evitaría conflictos como este?

-Debería analizarse caso por caso. Uniendo varios concellos solo necesitarías un tesorero, pero lo mismo se lograría con la agrupación de las funciones de varios.

-¿Hay riesgo de que decisiones de pagos o embargos no tengan la cobertura legal suficiente?

-Es muy difícil calificar las consecuencias. A nosotros nos corresponde advertir de la falta de cobertura legal que pueda haber.