«Fan falla xa os temporais para limpar os fondos»

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

El mar gallego también echa de menos las lluvias y los temporales que suelen llegar con el invierno. «A verdade é que aos mariñeiros non nos gustan moito eses días, porque non podemos ir traballar. Pero fan falla xa». Quien así habla es José Benito Rey, un mariscador de Cambados que lleva 35 años tirando del raño para extraer de los fondos de la ría las almejas y los berberechos que tanta fama han dado a la gastronomía gallega. El mar necesita los temporales para limpiarse, para aligerar sus fondos de la carga de algas muertas que durante la primavera y el verano florecen, sin que las veamos, bajo el agua.

Si esa limpieza no se produce, los mariscadores tendrán problemas para recoger sus capturas, y hasta el marisco tendrá serios inconvenientes para reproducirse y seguir su curso vital bajo un lecho vegetal capaz de asfixiarlo. Así que no es de extrañar que José Benito cruce los dedos para que se encadenen «varios días» de mal tiempo.

En eso coincide este mariscador con los patrones mayores de A Illa y Cambados, que están convencidos de que «cun temporal dun día non vai chegar, vai facer falla un tempo para limpar ben os bancos marisqueiros». Y no solo esos bancos: este invierno anómalo está afectando a prácticamente todas las artes con las que trabaja la flota arousana en el interior de la ría más rica del mundo. «As cousas teñen que pasar no seu tempo. A ninguén lle beneficia a situación actual». Y es que hace falta una «revoltura», también, para sacar de sus escondites a especies como el centollo o el chopo, que esquivan los aparejos de los marineros. Se precisa el agua dulce de la lluvia para que la riqueza productiva de Arousa no se acabe viendo comprometida. Y es necesario que el viento del norte, «que o queima todo», deje paso «a unha boa surada» que recoloque el mar en su sitio. «Disque vai cambiar o conto esta semana», comentan en los puertos. Pero no parecen muy convencidos.