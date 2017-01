Villares aplaude la participación en las primarias, que Ferreiro y Suárez ven escasa

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

Visiblemente satisfecho compareció el portavoz de En Marea en el Parlamento de Galicia para valorar el resultado de las primarias que ganó por un 58 % la lista que encabeza. A entender de Villares, el voto del 80 % de los inscritos -poco más de dos mil- es «moi salientable», sobre todo teniendo en cuenta que se sale de un intenso proceso de participación interna y de otros comicios. Por eso valora «positivamente» el resultado.

No coinciden con él los alcaldes de la Marea Atlántica. Si bien es cierto que tanto Xulio Ferreiro como Jorge Suárez participaron en la elaboración de la lista que encabezaba Villares, y por lo tanto aplauden que haya sido la más votada, el alcalde de A Coruña lamenta que no hubiese toda la participación que les gustaría «a algúns», y no disimuló sus críticas a cómo se había gestionado el proceso. A entender de Ferreiro, hubo gente que no sabía que no podía votar por no estar inscrita en el censo. El alcalde de Ferrol, por su parte, cree que la victoria de la lista de Villares se dio por «lóxica natural», pero le sorprendió la participación, «que debería ser moito máis alta». Suárez cree que la gente que participa de forma activa en En Marea es más de la que votó en las primarias.

La incógnita del portavoz

De imponerse el documento político de la lista de Villares, él mismo no podría ser portavoz, de ahí que haya sido cauto a la hora de valorarlo. Dijo que se trataba de una decisión política que tendría que tomar el consello das mareas, pero admitió la necesidad de escuchar a las demás candidaturas -las que lo apoyan abiertamente-, que obtuvieron un 40 % de los votos. En cambio, Ferreiro zanjó la cuestión al recordar que ya hay un documento político que establece las portavocías. Una cuestión, la del portavoz, por la que el alcalde de Santiago, Martiño Noriega, dijo no estar preocupado.