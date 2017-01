Francisco Marín: «Tenemos que asumir que el agua que sale del grifo tiene un coste»

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

«Lloverá, lloverá», dice el presidente de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil. Es consciente de la situación de sequía que vive Galicia, pero asegura que no es alarmante. Apunta que es un buen momento para seguir concienciando sobre la necesidad de hacer un uso responsable del agua. Todos los días.

-¿En qué situación hidrológica nos encontramos?

-Muy similar a la que vivimos la semana pasada. La prealerta por sequía se mantiene en la cuenca. Como no ha llovido ni está cayendo una cantidad de nieve importante, el nivel del caudal circulante de los ríos es anormalmente bajo, teniendo en cuenta la media en esta época del año. Hay que recordar que el año pasado, por esas fechas, había llovido mucho, más de la media, produciéndose grandes inundaciones en muchas zonas de Galicia, con varios ríos desbordados. Ahora los embalses están bastante bajos, sobre todo los que regulan. Por ejemplo el de Belesar, que es el regulador de la cuenca del Miño. Es el más grande de Galicia y está en torno al 24 % de su capacidad. Igual están otros de esta cuenca en la provincia de Ourense, como As Conchas o Salas. Y también el de Albarellos.

-¿Puede haber problemas de abastecimiento en algún punto?

-El abastecimiento de agua que se toma de embalses de ríos está garantizado. El problema que puede surgir está en los manantiales. En Galicia, sobre todo en Ourense, el suelo es granítico. Los acuíferos de esta zona en cuanto llueve se recargan fácilmente, pero cuando pasan meses sin llover baja el caudal. Son muy sensibles. Ese es el gran problema. Los abastecimientos de agua de poblaciones que la tomen de manantiales, por la falta de lluvia pueden verse afectados. No se ha dado el caso, pero si persiste, puede suceder.

-¿En qué momento pasaríamos de la prealerta a la alerta?

-Si los caudales de los ríos bajan más. En Galicia solo es importante para los que no están regulados, ya que se puede reducir incluso el paso del caudal ecológico porque el abastecimiento de la población es prioritario. Ahora mismo no hay afectaciones del caudal ecológico, solo pasaría si las aportaciones que llegan a los embalses son mucho menores de lo que sueltan. Pero yo creo que de la prealerta no vamos a pasar.

-¿Qué recomendaciones da la Confederación Hidrográfica que preside en estos casos?

-En nuestra demarcación, en Galicia, hay 158 ayuntamientos. Cada uno tiene su casuística. Ourense, que bombea aguas abajo de la presa de Velle, no tiene problema. Sería muy difícil que hubiera falta de abastecimiento. Al igual que en Lugo. Es muy complicado que esto ocurra en las poblaciones que tomen agua del Miño o del Sil. Pero los ayuntamientos que cojan agua de ríos no regulados podrían quedarse secos.

-¿Qué zona de la cuenca puede tener más problemas?

-En donde no hay regulación y, sobre todo, las situadas en la cabecera de los ríos. Es el caso de un regato que pasa a ser río. Si no hay suficiente agua, la localidad a la que abastece debe estar expectante. Pero cada alcalde debe saber cuándo debe tomar precauciones.

-Es, entonces, labor de los concellos.

-Sí, claro. Nosotros damos recomendaciones generales, pero en los concellos hay personas con cualificación que conocen su red y saben gestionarla. Saben lo que hay que hacer.

-¿La alarma es excesiva?

-Es la tercera prealerta que tenemos por sequía en los últimos cinco años que llevo yo aquí. Hay que concienciar a la gente, pero no ser alarmistas. Estoy convencido de que va a llover, se verá, más pronto que tarde. Lo que hay que hacer es llamar la atención de la gente. No solo hay que tener conciencia del uso del agua ahora, porque tengamos pocos recursos. Tenemos que habituarnos a saber que cuesta tratar el agua que sale cada vez que abrimos el grifo, asumir que tiene un coste económico. Son gestos diarios. En el agua debemos tomar medidas. En una casa puede que no tenga mucha importancia el ahorro, pero en una población son muchos metros cúbicos de agua que hay que tratar y que tienen un coste que pagamos todos.

-¿Cómo se prevé que serán los próximos días?

-Está previsto que llueva a partir de hoy, pero será poca agua. Y veremos a ver si se recupera un poco. Tiene que deshacerse el anticiclón y hay que esperar que lleguen las borrascas.