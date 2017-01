Los mejores alumnos: los profesores

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

Aprender, aprender, aprender. Se aprende en casa. Por la calle. En el autobús. Dando un paseo por el campo. Se aprende de pie y sentado. Se aprende incluso tumbado. Y, por supuesto, se aprende en el colegio. Y en el CEIP Xosé Fernández López de O Porriño aprenden todos. Los alumnos de educación infantil. Los que ya cursan primaria. Y los profesores. También aprenden los profesores. Los de este centro público porriñés aprenden tanto y tan bien que han sido galardonados con la mención especial del premio de formación do profesorado de la Xunta, ganando a los otros cinco finalistas, uno por cada centro de formación de maestros. ¿El proyecto del Xosé Fernández? Artellando. ¿Su objetivo? Saber mucho más de plástica. ¿Su gran acierto? Implicar también a familias, instituciones y vecinos en enseñar, y sobre todo aprender, de arte.

«Queriamos traballar a plástica, porque ningún profesor está realmente preparado». Lo explica Rafa Prieto, coordinador de formación y TIC del colegio y uno de los artífices del plan de formación que les ha merecido el premio. Y quién mejor para dar nociones sobre educación artística que un licenciado en Bellas Artes. «É boísimo en plástica e aproveitámonos un pouco del», confiesa entre risas Prieto. Así que Ricardo García se encargó de las nociones teóricas. Quince horas fuera del horario escolar. Eso fue durante el segundo trimestre del pasado curso. Después, los docentes prepararon la actividad que se iba a desarrollar con los alumnos.

«Escollemos cada un un autor que podía ser pintor, escultor... e cada profe lle deu a súa visión». Así que los estudiantes de educación infantil descubrieron, tocaron, disfrutaron y se expresaron a través de grandes nombres de la historia del arte como Matisse, Klimt, Miró, Arcimboldo... Y los de primaria hicieron lo propio con Frida Kahlo, Van Gogh, Kandinsky, Lichtenstein... La mayoría eran pintores, pero en el caso de Miró, por ejemplo, también exploraron su faceta como escultor. Los pequeños que trabajaron con Klimt tuvieron la oportunidad de reinterpretar su obra. Y así con cada uno de los artistas escogidos.

El trabajo, sin embargo, no se quedó ahí. Cada uno de los grupos grabó un pequeño vídeo presentando el trabajo a los padres y madres. Se forraron todos los pasillos del centro con papel azul. Y sobre él se fueron colocando las creaciones de los pequeños. Así que el centro se convirtió a final de curso en una gran exposición sobre la historia de la pintura que visitaron no solo los familiares del los estudiantes, sino también la inspección educativa e incluso las autoridades políticas. Y cómo no, los estudiantes del instituto Pino Manso. Sus vecinos puerta con puerta que también fueron reconocidos con un premio de formación del profesorado.

«Sentíronse protagonistas e víronse recoñecidos». Así describe Prieto la reacción de los alumnos, que además «conseguiron que toda a familia viñera pola tarde ao cole non a falar deles, se non a ver o que eles fixeron». El profesorado tenía claro que las actividades de expresión plástica son fundamentales y una forma de lenguaje «necesaria que temos que desenvolver». Y a eso se dedicaron durante dos trimestres.

La implicación del profesorado no se quedó atrás. «Non o fixemos só as implicadas no grupo de formación, se non que se conseguiu que todo o claustro participase», le incrementó, más si cabe, el éxito de la iniciativa, porque «sempre é un logro que infantil e primaria vaian da man, que o fixeramos todos xuntos», explica el coordinador del proyecto, Rafa Prieto.

En realidad, durante los últimos cinco años los profesores del Xosé Fernández han ido participando en diferentes actividades. «Imos rotando dependendo do ano» y de las cargas que tengan, pero cada vez se apuntan más a eso de aprender cosas nuevas. «É un gustazo saber que hai interese en formarse», dice Prieto.

Menos presión

Escoger un área como la educación artística, además, les ha permitido ser más innovadores. «Existen espazos no sistema educativo que a todo docente se nos presentan para crear e arrancar a innovación». Y quizá porque la asignatura de plástica está dentro de esa zona light del currículo, que tiene menos presión del sistema educativo, puede innovarse con más libertad y flexibilidad.

¿Y el premio? Necesitaban un empujón. El que les dio Ana Mariño, la asesora del centro de formación. «Cubres a documentación pero non esperas gañar». Pero ganaron. «Ten que haber traballos espectaculares en toda Galicia, e si que te sentes moi orgulloso», confiesa Rafa Prieto. Es un reconocimiento al trabajo bien hecho y a las ganas de seguir mejorando todos los días. «Choiamos, pero pagou a pena», concluyen.

Este curso trabajarán sobre las ilustraciones en cuentos y el cómic

El premio del Xosé Fernández López corresponde a un proyecto que se desarrolló a lo largo del curso pasado. Este año han decidido seguir profundizando en lo que a expresión artística se refiere, y su proyecto se centrará en las ilustraciones de libros y también en el cómic. De nuevo, su compañero Ricardo García será el encargado de la formación. Y de nuevo tendrán que delimitar el proyecto, porque si no «váiseche das mans». Los docentes ya han ido aportando sus ideas sobre otra iniciativa de formación del profesorado que podría acabar en premio.