Los ríos gallegos necesitan lluvia frecuente de febrero a abril para recuperar su caudal

La comunidad de los mil ríos se encuentra en situación de prealerta por sequía desde mediados de mes después de que los niveles de los embalses de las cuencas hidrográficas gallegas, Costa Galicia y Miño-Sil, descendiesen a niveles que no son habituales para esta época. En el caso de la demarcación Galicia-Costa se encuentran al 45 % de ocupación, mientras que las presas de abastecimiento están en torno al 65 %, y en el de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, también ha descendido el nivel hasta un 45 % de ocupación. Con este panorama, Augas de Galicia considera que tendría que haber precipitaciones frecuentes desde febrero a abril para que se recupere el caudal y el nivel de los acuíferos a valores normales: «Febrero, marzo y abril tienen que ser húmedos, con las precipitaciones normales para esta época del año», explica Augas de Galicia.

Además, en la recarga del sistema no solo influye la cantidad de agua que se recibe en forma de lluvia, también se necesita «continuidad en las precipitaciones», es decir, que tiene que llover mucho y durante muchos días. Para hacernos una idea, Meteogalicia considera en su informe anual del 2016 que el pasado mes de marzo fue húmedo al registrar casi 16 días de lluvia y llover un 80 % más de lo que es normal. Por lo que en los próximos meses se deberían alcanzar unas cifras similares tanto de días como de lluvia acumulada.

Lo cierto es que desde que comenzó el otoño se han registrado un total de 29 días de lluvia generalizada. Entendiendo por esta que las precipitaciones acumuladas sean superiores a un litro por metro cuadrado y que llueva en, al menos, la mitad de la comunidad. Más llamativos son aún los días de lluvia en los meses de diciembre y enero. Tan solo ocho.

En cuanto al hecho de que no se recuerda un período tan seco en invierno como este, la Xunta puntualiza. Medio Ambiente explica que en diciembre del 2004 y enero del 2005 se vivió una situación muy similar a la actual. También existen ciertos parecidos si la comparación se hace mes a mes, como en diciembre del 2001, 2007 y 2015 y enero del 2006, 2007 y 2012. Asimismo, la Xunta destaca que en el 2012 se registró un período muy seco de varios meses consecutivos que se inició en enero y finalizó en marzo.

Aún a tiempo

Lo normal para esta época del año sería que el agua de los ríos y acuíferos fuera «sobradamente suficiente para recargar varias veces por completo las reservas tanto a nivel de abastecimiento, como a nivel de otros usos como el hidroeléctrico». Augas de Galicia aclara que la particularidad de la demarcación Galicia-Costa, con ríos cortos y pequeños acuíferos y embalses, hace que «el sistema se reequilibre y su estado se normalice rápidamente cuando se producen lluvias con cierta constancia». Y explica que «aún hay tiempo suficiente para que se recargue completamente, antes de la temporada estival, si durante los próximos meses llueve con normalidad».

Pero, ¿qué significa situación de prealerta por sequía? Se declara cuando se observa en la red hidrológica una situación atípica para ese momento del año: «Durante los meses de invierno, lo normal es que los ríos y acuíferos transporten más agua de la que están transportando ahora», indican desde la Xunta. Y se realiza un seguimiento de la situación. Para ello se ha creado la Oficina Técnica da Seca, con el fin de adelantarse a los acontecimientos «y estar preparados para tomar las medidas necesarias en caso de que persista este escenario de escasez de precipitaciones».

La Xunta recuerda que en la actualidad no existen problemas de desabastecimiento. El hecho de que las presas de abastecimiento estén en torno al 65 % de su capacidad, unido a los recursos hídricos de la red fluvial, permite por el momento garantizar que el agua llegue a las poblaciones. Además, en este caso, bastaría con que lloviese «unas pocas semanas», sin especificar el número exacto, para «alcanzar otra vez niveles máximos».

Problemas en traídas y pozos

Los problemas surgen en los sistemas de traídas y en los pozos vecinales que se han secado por falta de lluvias. Ya existen casos en los que han tenido que ser abastecidas con cisternas o motobombas, como Allariz, Celanova o Negreira, mientras que en Bande reconocen que están al límite.

En cualquier caso, la solución a la sequía pasa por que llueva. En el caso de los ríos, de manera frecuente hasta abril, en el de las presas de abastecimiento, basta con «unas pocas semanas», y en el de los embalses hidroeléctricos, «dependerá de sus explotadores y requerirá más precipitaciones» que las presas de abastecimiento ya que acumulan volúmenes mayores. Pero, por ahora, tan solo se esperan para esta semana lluvias que no serán ni muy cuantiosas ni muy generalizadas.

La Niña, el deshielo del Ártico y los anticiclones, entre las causas

Resulta evidente que no llueve en Galicia porque durante todos estos meses una serie de anticiclones situados al norte de la península ibérica han actuado de bloqueo impidiendo que las borrascas entren en la comunidad. Los meteorólogos coinciden en este hecho pero también en que no es habitual que, durante tanto tiempo y en plena estación húmeda, Galicia quede bajo la influencia de un anticiclón tras otro. ¿Por qué están ahí sin moverse durante tantas jornadas seguidas? Si se encuentra la respuesta, se sabrá el motivo real de la sequía que está sufriendo la comunidad.

Pero la explicación, como en todo lo relacionado con la meteorología, no se debe a una sola causa. Desde Meteogalicia apuntan a varios fenómenos. Uno de ellos es el fenómeno de La Niña: «Non o temos moi claro pero pode ser debido ao fenómeno de La Niña, que é o contrario a El Niño, cando se debilita este e as augas do Pacífico ecuatorial comezan a arrefriarse máis do normal, en lugar de quentarse. Este fenómeno deuse en outono e aínda que agora a zona está nunha situación neutral podería estar a afectarnos», comenta Juan Taboada.

Del Ecuador al resto del planeta

Sobre los efectos que tiene este fenómeno, que ocurre con una periodicidad aproximada de dos a siete años, son sus consecuencias a nivel global. Es decir, que al igual que El Niño, puede alterar la meteorología de diversos países. Así, puede provocar sequías y lluvias torrenciales en distintos puntos del planeta, según la intensidad del fenómeno. Por eso sospechan que detrás de esta sequía pueda estar este fenómeno, aunque es algo que todavía no está demostrado.

Otro de los factores que apunta Taboada como consecuencia de la sequía que está sufriendo Galicia es el deshielo del Ártico. Sobre este aspecto, Greenpeace España explica que existen «indicios que señalan la existencia de una relación entre la pérdida del manto de hielo ártico y el cambio en los patrones de circulación atmosférica». La asociación ecologista indica también que según desaparezca el hielo terrestre ártico es probable que suba el nivel del mar y cambien los patrones climáticos en el hemisferio norte: «Es probable que los episodios meteorológicos extremos sean más comunes en el futuro, habrá más probabilidad de sufrir olas de calor, inundaciones y tormentas muy intensas».

Un puzle

Lo que está claro es que nunca un fenómeno meteorológico anómalo se debe exclusivamente a una sola causa: «Isto é coma un puzle», comenta el meteorólogo Juan Taboada, en relación a la importancia de estos dos fenómenos y su incidencia sobre la llegada de continuos anticiclones al norte de la Península, sobre todo, desde el pasado mes de diciembre.