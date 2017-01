Fabiola García: «O Goberno central ten que esforzarse para dar resposta aos dependentes»

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

Acaba de asumir a Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade, pero Fabiola García (Ribeira, 1985) xa ten moi claros os obxectivos do seu departamento: atender á realidade do envellecemento, ofrecer servizos de calidade e promover a autonomía persoal dun colectivo que en 10 anos será o 30 % da poboación.

-Case un de cada catro galegos chega aos 65 anos, que retos se propón para este colectivo na lexislatura?

-Neste momento hai case 640.000 maiores de 65 anos, e estímase que en 10 ou 15 anos serán en torno ao 30 % da poboación. Cónstame o compromiso da Xunta no investimento en maiores, sexa a través de sanidade ou políticas sociais. A Consellería está preparada para continuar a atender a realidade do envellecemento da poboación, pero hai que seguir apostando por ofrecer servizos de calidade, e con iso refírome a servizos profesionais. Outro reto é facer especial fincapé na prevención, é dicir, seguir fomentando a promoción da autonomía persoal para que todos, segundo nos vaiamos facendo maiores, teñamos unha boa calidade de vida.

-Os maiores consumen dous terzos do gasto farmacéutico e protagonizan a metade das hospitalizacións, como traballar con eles para controlar este custe?

-Fomentando esa promoción da autonomía persoal e traballando na prevención. Unha das liñas que estamos a potenciar é poñer en marcha centros de alzhéimer que non son so de carácter paliativo, senón preventivo. Un dos principais investimentos desta Consellería é en dependencia, con preto de 340 millóns de euros, pero nunca son dabondo e temos que seguir traballando para que todas esas persoas que teñen un dereito recoñecido accedan á prestación.

-48.000 galegos dependentes con prestación e 66.000 co dereito recoñecido.

-Neste momento hai 49.101 persoas recibindo unha prestación e 66.400 con dereito recoñecido. Hai unhas 17.000 pendentes, e precisamente ese é un dos temas que se está a tratar co Estado para tratar de volver ao sistema de financiamento 50-50, que nos permitirá ter máis fondos, e dar esa prestación recoñecida.

-A nivel estatal fálase de que as comunidades poñen o 80 % do custe da dependencia e o Estado o 20 %, cando debería ser un 50-50.

-Agora mesmo en Galicia estamos nun 72 % a comunidade autónoma, e un 28 % o Estado.

-Que se lle vai a esixir ao Goberno central para chegar ao 50-50?

-A Lei 39/2006 establece ese 50-50, e realmente ningún goberno o cumpriu. Nós somos conscientes do compromiso do Estado en materia de financiamento para a dependencia, pero ten que seguir esforzándose para axudar ás comunidades autónomas, e darlle unha resposta ás persoas que teñen o dereito recoñecido.

-Hai un compromiso concreto en porcentaxe?

-É un dos temas que se está a tratar e que abordaron os presidentes autonómicos.

-Nese cumio acordouse separar o custe da sanidade, o que en teoría redundará en máis cartos, afectará ás políticas de maiores?

-Todo o que se consiga para a comunidade sempre redundará nos maiores. Somos conscientes de que temos 17.000 persoas pendentes dun dereito recoñecido, e esa é a nosa prioridade. Mellorouse moito, nun ano pasamos de 41.000 a 49.000 galegos atendidos, pero queremos seguir traballando e non pararemos ata que o 100 % das persoas recoñecidas teñan o servizo.

-Periodicamente hai xuízos que obrigan á Xunta a pagar por prestacións recoñecidas e non concedidas ao morrer o dependente, canto se gasta niso?

-Non temos o dato, pero o noso obxectivo é intentar sempre que os expedientes se resolvan o antes posible. Son moitas as persoas que solicitan unha axuda e é elevado o número de expedientes que temos.

-Que modelo prefire o Goberno para a atención á dependencia?

-A Xunta aposta claramente polos servizos profesionais, e un 76,6 % das prestacións son de carácter estritamente profesional, a diferenza doutras comunidades, como Andalucía, que prima servizos non profesionais.

-Galicia é un país de vellos, ten iso algo positivo?

-O 23 % da poboación supera os 65 anos e está claro que a evolución demográfica ponnos o obxectivo de rexuvenecer a sociedade. É inaprazable a atención aos nosos maiores, e deles tamén temos moito que aprender.

-Deben quedar no seu entorno na medida do posible?

-Hai que fomentar medidas para que poidan ter calidade de vida no seu entorno e non teñan que recorrer a unha praza residencial. A maioría dos maiores que non son dependentes queren estar nas súas casas, por iso as distintas medidas que toma a Xunta, como o servizo de axuda no fogar, as libranzas para o coidado no entorno familiar e outras prestacións vinculadas a un servizo, préstanse no propio fogar.

-Vén do municipalismo e traballará moito cos concellos, hai boa relación?

-Moi boa. Neste escaso mes tiven a oportunidade de reunirme con federacións, asociacións e con moitos alcaldes; son moi receptivos e están dispoñibles para calquera tipo de suxestión.

-Unha sentenza recoñeceu o dereito de Mara, unha galega con discapacidade intelectual, a votar. O caso merece unha reflexión colectiva?

-Desde logo que si, temos que apoiar o dereito das persoas que padecen algún tipo de discapacidade para que poidan exercitar sempre os seus dereitos e liberdades fundamentais.

-Asesora en Facenda, Economía, Presidencia, agora en Política Social. Con que xefe se queda?

-Quédome cos mellores recordos de todos, pero neste momento estou moi agradecida ao actual conselleiro pola confianza ao encargarme a área de maiores, sobre todo sendo unha persoa nova. É un exemplo dese apoio interxeracional.