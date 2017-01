Las precipitaciones pueden volver a partir del martes, pero no se prevén muy abundantes

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

Tras un comienzo de año extremadamente seco, Meteogalicia anuncia que existe probabilidad de lluvia la próxima semana. Será a partir del martes, cuando la comunidad deje de recibir la influencia anticiclónica y, por tanto, permita la entrada de frentes que aumenten las nubes y la probabilidad de lluvia. Pero todo parece indicar que las precipitaciones que se registren la próxima semana no van a solucionar los problemas de sequía que lleva padeciendo la comunidad desde hace meses. Así, a pesar de que se prevé la entrada de algún frente a mediados de la próxima semana que pueda dejar algo de aguaa, las lluvias no serán demasiado abundantes: «Non haberá un cambio de tendencia. Algún día pode chover, pero non se ve unha fronte moi activa, nin haberá ningún temporal, nin tampouco se aprecian ventos do suroeste. A posibilidade de choiva será como aconteceu este mes, haberá algún día de precipitacións pero despois volverase a recuperar outra vez a influencia anticiclónica», explicó María Souto, de Meteogalicia, tras recordar que no siempre se cumplen las predicciones a medio plazo y que a medida que pasen los días se sabrá con certeza si se confirma este pronóstico.

Un 75 % menos de lluvia

Por otro lado, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anunció ayer que ha llovido en España un 18 % menos de lo que viene siendo habitual. Desde el 1 de octubre hasta el 17 de febrero, la lluvia acumulada alcanzó 223 litros por metro cuadrado, frente a los 273 litros que supone el valor medio normal. Cabe destacar que la agencia señala que el déficit de lluvia supuso un 75 % en el noroeste, concretamente en Galicia, norte de Castilla y León y sur de Asturias, mientras que en Tenerife y en La Gomera, no se han alcanzado ni la mitad de los valores normales. Frente a esta situación, destacan los valores registrados en el nordeste de Andalucía, Murcia, el sur de Albacete, Alicante y el sur de la provincia de Valencia, al duplicarse las cantidades normales de lluvia. Además, entre el 11 y el 17 de enero, la lluvia acumulada en Galicia apenas superó los 20 litros por metro cuadrado, mientras que en Cantabria y el norte del País Vasco y Navarra se contabilizaron más de 120 litros, y más de 200 en Guipúzcoa y Navarra.