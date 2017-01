La Xunta llama a moderar el consumo de agua ante la persistencia de la sequía

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

Ante la falta de lluvias y el bajo nivel de ríos y embalses, muy inferior a lo habitual en esta época, Augas de Galicia activaba, el día 12, la prealerta por sequía en la demarcación hidrológica Galicia-Costa. Paralelamente, ponía en marcha la Oficina Técnica da Seca, integrada por personal especializado de todos los departamentos de la Xunta con competencias en la materia -Meteogalicia, la Axencia Galega de Emerxencias, la Consellería do Medio Rural y Augas de Galicia-, que mantenían ayer una reunión de coordinación. La principal conclusión de ese encuentro fue la necesidad de insistir en la recomendación de moderar el consumo de agua y realizar un uso responsable del recurso. Eso, pese a que el abastecimiento no está por el momento comprometido y a que, según recalca la Xunta, no hay motivo para que cunda la alarma.

Según quedó claro en la reunión, la red hidrológica de la demarcación Galicia-Costa (Miño-Sil depende del Estado y también activó la prealerta por sequía hace unos días) sigue registrando caudales excepcionalmente bajos para la época, puesto que las precipitaciones que cayeron este mes no supusieron cambios significativos en la situación. El nivel de ocupación de los embalses de la demarcación es, según los últimos datos, del 45 %, mientras que en el caso particular de las presas de abastecimiento llega al 70 %, lo que, unido a los recursos hídricos de los que todavía dispone la red fluvial, permite por el momento garantizar el abastecimiento.

De todos modos, y dado que las previsiones meteorológicas apuntan a que el tiempo seco continuará durante las próximas semanas, con alguna precipitación muy débil en caso de que se produzca, los departamentos de la Xunta consideran necesario insistir en esa recomendación para que las Administraciones locales y la población en general realicen un consumo responsable de este recurso básico.

La sequía, además, afecta de forma especial a actividades como la agricultura y la ganadería, de manera que la Consellería do Medio Rural está realizando un seguimiento al detalle de la situación actual y está también muy pendiente de la evolución para evaluar los posibles efectos de la sequía sobre estas actividades. El departamento autonómico se suma a ese llamamiento general sobre la necesidad de moderar el consumo de agua, en este caso en las labores del campo o ganaderas.