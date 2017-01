José Ramón González: «Ou en febreiro e marzo chove, ou será unha catástrofe»

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

A falta de choiva preocupa polo abastecemento de auga, pero tamén polas súas consecuencias sobre a agricultura ou a gandería. José Ramón González, responsable desas actividades no sindicato Unións Agrarias, di que se non chove pronto, as consecuencias serán moi graves.

-Nótanse xa os efectos da falta de choivas nos cultivos de inverno ou nos pastos?

-Non é tanto os danos que agora mesmo teña ocasionado a seca, que pode haber danos na horta, fundamentalmente na produción de grelo. O que estamos é moi preocupados pola situación que vén. Hai un dato que é alarmante, que é que nos meses de setembro, outubro e novembro choveu un 34 % menos que a media do período entre o 1981 e o 2010 neses mesmos meses. Os acuíferos están practicamente baleiros, e nalgunhas zonas, se non se recuperan, a situación é incompatible con calquera práctica agraria ou gandeira. ¿Zonas máis afectadas? O sur das provincias da Coruña e Lugo, e os macizos centrais de Ourense. Estamos preocupados, pensando que pode haber unha situación bastante difícil se non chove. Falta case un 40 % da auga que tiña que ter chovido para que fose un ano normal.

-Cales son os cultivos máis afectados?

-Nas comarcas agrarias, co cereal de inverno agora mesmo non hai problema. Ao viño agora tampouco lle afecta. Agora mesmo, salvo algunhas excepcións, xa non hai produción de pasto, e só pode haber perdas para os produtores de grelo ou de horta. A preocupación é que as reservas hídricas, os acuíferos, están practicamente baleiros. Nós o que dicimos é que ou en febreiro ou marzo chove, ou se non estaremos diante dunha situación catastrófica, como hai moitos anos que non se dá. E outra preocupación a maiores é que, segundo os informes de MeteoGalicia, nos últimos anos os meses de febreiro e marzo tamén foron secos.

-E vostedes que teñen unha actividade moi dependente do tempo, teñen a percepción de que é algo puntual ou que é consecuencia do cambio climático?

-Todo indica que non é casualidade nin é un ciclo curto, o que pasa é que é moi difícil saber cales son as medidas para evitalo, polo menos desde o punto de vista da agricultura e da gandaría.

-Cren que será necesario comezar a pensar en cambiar os cultivos e adaptalos ás novas condicións que propicie ese cambio climático?

-Iso é algo que está estudado, hai algún catedrático na Universidade de Santiago que xa o dixo hai tempo, nas zonas de viño obsérvase como variedades ás que lles custaba moito madurar agora maduran ben. Iso é algo que está estudado. E despois é certo que o que se nota é un cambio en canto a estes períodos largos sen chover que despois veñen seguidos dun período largo sen deixar de chover. É algo que os que vivimos dependendo directamente das inclemencias meteorolóxicas notamos bastante.