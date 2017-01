Feijoo rechaza poner una tasa a los turistas porque «non hai 'overbooking'»

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

El pasado domingo el alcalde de Santiago reclamó, a través de una tribuna publicada en La Voz, iniciar una reflexión sobre la posibilidad de que la Xunta permita aplicar una tasa turística en la capital gallega a través de los hoteles. Martiño Noriega (En Marea) ha ido obteniendo algunas reacciones de otras Administraciones locales y del sector -la mayoría negativas- y el último revés ha sido el del presidente de la Xunta. Alberto Núñez Feijoo se ha sumado a las críticas «con respecto», porque se trata de una medida que se aplica en otros destinos de España y Europa, pero no le ve ninguna repercusión positiva. «Galicia precisa máis turistas que pasen aquí máis noites, non taxas», sostuvo el jefe del Ejecutivo al término de la reunión semanal del Gobierno en la que precisamente se trataron temas turísticos que le valieron para reflexionar sobre los distintos récords alcanzados en el 2016. Feijoo considera que aplicar esa medida no ayuda a conseguir ninguno de los dos objetivos porque «nin vai vir máis xente nin máis tempo», y tampoco ve la propuesta de Noriega madurada, por cuanto no se conoce el destinatario de esos fondos. «¿É unha medida para recadar máis nun concello ou é para mellorar o sector?», se preguntó Feijoo, que a su vez respondió que si es para lo segundo habría que tener en cuenta la opinión de los empresarios, que no están por la labor.

El jefe del Ejecutivo sí entendió que esta tasa se aplique en zonas masivas de turismo «onde entran millóns de persoas» y donde se puede hacer una selección del tipo de turista, pero no en Santiago ni en Galicia, «que non ten un problema de overbooking».