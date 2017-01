Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

No tendría nada de especial haber visto al doctor Julio Cabrera entre los asistentes al congreso de hematología que se celebró en Santiago hace tres meses si no fuera por un pequeño detalle: está jubilado. Cabrera era jefe del servicio de Hematología del Chuvi cuando tuvo que dejar su profesión: «Me jubilaron obligatoriamente», dice, «y me habría gustado seguir en activo, me encontraba bien». Era el 2014, un momento complejo para el área sanitaria de Vigo: estaba planificándose el traslado al nuevo hospital y también se fusionaban los dos servicios de Hematología que existían, el del Meixoeiro y el del Xeral. «Mi rendimiento era alto, tenía ganas, experiencia, capacidades... podía aportar cosas». Hacía falta mucha planificación, pero a Cabrera lo mandaron para casa. Los dos años siguientes, su servicio no tuvo jefe.

Y algo de planificación sí que sabía. Porque, además de hematólogo y jefe de servicio, Julio Cabrera fue delegado territorial para Galicia del Ministerio de Sanidad y director provincial del Insalud en Pontevedra entre 1984 y 1991. Abrió hospitales comarcales y el Meixoeiro de Vigo. Fue, de hecho, el último director provincial del Insalud antes de que se crease el Sergas. Años después, durante el gobierno de Touriño, fue director del Centro de Transfusión de Sangre de Galicia. El mismo Sergas que lo jubiló lo seleccionó para el comité que organizó la celebración del vigesimoquinto aniversario de la administración sanitaria gallega.

Ahora mata el gusanillo médico asistiendo a algún congreso y leyendo mucho sobre organización sanitaria. Rema en su piragua, monta en bicicleta y se afana en su huerta de Tomiño, su refugio, mientras sigue pensando sobre el futuro del sistema. «Estoy felizmente jubilado», dice. Pero, por él, seguiría en el hospital.