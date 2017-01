«Atópome fisicamente ben, estou a gusto e agrádame o que fago»

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

Pediu a prórroga en setembro e déronlla no mes de novembro. José Luis Doval, xefe de xinecoloxía no CHUO, cumpriu 65 anos o pasado sábado e ten claro que se perdeu potencial humano cando se denegaron todas as prórrogas.

-Por que decidiu seguir traballando despois dos 65?

-Encóntrome fisicamente ben, estou a gusto traballando e gústame o que fago. Son os tres motivos máis importantes, e outro non menos importante é que coa xubilación perdes case un 40 % do teu soldo.

-Que mellora e empeora coa idade?

-Cada persoa é distinta. Recoñezo que chegada unha idade hai que facer unha valoración para comprobar se estás en condicións de continuar. A xente pode perder a ilusión polo traballo, eu non a perdín, e creo que experiencia tes dabondo. O que realmente gañas é ter unha visión máis realista do que podes facer e de a onde podes chegar. Fundamentalmente é un tema de manter a ilusión, nunca me sentín queimado e creo que hai moita pose co tema do burn out.

-Perdéronse moitos recursos humanos estes anos?

-Perdeuse porque non foi unha cousa planificada, moitos servizos quedaron coxos e despois viuse que o único motivo foi reducir o custe económico no factor humano. Moita xente que nunca se plantexara ir á medicina privada fíxoo porque tiña un proxecto de vida, e hoxe en día unha persoa de 64 ou 65 anos aínda pode ter fillos en idade de estudar, ou hipotecas pensando nunha xubilación aos 70. O que foi un erro é que non se planificase o fin das prórrogas, pero estou dacordo en que a partir dos 65 téñennos que reavaliar e ver se fomos evolucionando, se estamos en condicións de traballar, se nos fomos adaptando e se aínda mantemos a ilusión.