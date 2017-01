Villares sostiene que el liderazgo de En Marea «non o dá nin o quita ningún papel»

non o dá nin o quita ningún papel

El portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, aludió este miércoles a los obstáculos que le están poniendo en su partido para que pueda convertirse en el líder indiscutible de la organización y advirtió que lo de ser el referente político «non o dá nin o quita un papel», sino el trabajo diario, la cercanía a los problemas de la gente y la responsabilidad para vertebrar un proyecto político que dé esperanza a la sociedad.

Villares hizo esta valoración en los pasillos del Parlamento, horas antes de que se presente en Santiago la candidatura que él mismo encabeza para el máximo órgano político de En Marea, el llamado consello das mareas. El diputado no desveló si aceptará que su partido no le conceda la portavocía o el derecho a voto en el órgano ejecutivo de dirección, la coordinadora, y se limitó a poner de relieve que jamás encabezaría un proyecto que no lo quisiera de líder.

Dicho eso, llamó a la generosidad de todos los que conforman En Marea. «Confluir é renunciar», dijo parafraseando a Xosé Manuel Beiras, después de remarcar que trabajará para que no se produzcan situaciones que frustren la confluencia o no permitan avanzar a En Marea. «Agora o máis importante é o proceso de confluencia, o manter a unidade», señaló Villares, quien matizó que también hay que hacer «sacrificios necesarios» para que el proyecto político se consolide.