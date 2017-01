Las temperaturas mínimas caen hoy de repente hasta nueve grados en Galicia

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

Entre uno y nueve grados está previsto que caigan hoy las temperaturas mínimas en las siete ciudades gallegas. Según los estudios de MeteoGalicia, en Lugo se pasará de los 7 grados de ayer a los -2 de esta madrugada. El frío se mantendrá al menos mañana, y el viernes seguirán bajando las temperaturas nocturnas mientras que, como el cielo estará despejado y habrá cierta radiación solar, es probable que las máximas suban ligeramente. Lo esperado a estas horas es que el domingo se vuelva poco a poco a la normalidad de un invierno templado.

En A Coruña las temperaturas mínimas caerán, previsiblemente, 7 grados, incluso 10 hasta el viernes: de los 10 del martes a los 3 de hoy y los 0 de pasado mañana. Hay que tener en cuenta que en la ciudad, al igual que en toda la costa coruñesa, soplará viento del nordeste de intensidad fuerte, de 41 a 70 kilómetros por hora, por lo que la sensación térmica será de más frío, una apreciación muy subjetiva pero que fácilmente puede suponer dos o tres grados menos.

Vigo, Ferrol y Santiago, por su parte, verán cómo bajan seis grados sus temperaturas mínimas: de los 8 grados de ayer que como mínimo hubo en Vigo y Ferrol a los 2 previstos hoy, y de los 7 a 1 (cero mañana y pasado) en Compostela. En Pontevedra el descenso será de tres grados (de los 4 de ayer al grado previsto para el resto de la semana) y en Ourense es donde menos variará el termómetro: ayer fueron 2 grados y hoy, mañana y pasado serán 1, -2 y -3.

El principal problema al que se enfrenta la comunidad hoy y mañana son las heladas en la carretera. Alertan desde MeteoGalicia de que no hay aviso de nieve, pero sin duda sí habrá hielo. Por eso recomiendan prudencia, y sobre todo que no se baje la guardia durante el día: «Al ser en invierno, la radiación solar llega con cierta inclinación y hay muchas zonas de curvas que estarán en sombra. En estos lugares el hielo no se derretirá durante el día, por lo que hay que extremar las precauciones».

Hielo en las carreteras

La Consellería de Infraestruturas e Vivenda, que se encarga de las autopistas y carreteras de titularidad autonómica, tiene preparado un dispositivo de 54 quitanieves y 52 silos y puntos de acopio de los fundentes. Estos suelen ser sal o salmuera (sal marina con agua), y se utilizan cuando las temperaturas son superiores a los -5 grados, que es lo habitual. La salmuera se prefiere cuando las carreteras están secas.

Si se bajase de los -5 grados, algo muy poco frecuente en las carreteras autonómicas, los equipos usan mezclas de sal con cloruro cálcico o directamente cloruro cálcico.

Las operaciones de prevención de la formación de hielo se suelen llevar a cabo de ocho de la noche a ocho de la mañana, en las zonas donde se sabe que puede haber helada. También se recorre la vía por si lloviese mucho y el agua arrastrase la solución fundente. Esta se aplica con cautela, porque hay que tener en cuenta que la sal genera una serie de complicaciones ecológicas y daña las infraestructuras de hormigón armado y acero.

El Ministerio de Fomento también habilita equipos de prevención de la formación de placas de hielo en las autopistas y autovías que dependen del Estado, así como en las carreteras nacionales. El ministerio, no obstante, no facilitó ayer los datos de cuántos quitanieves ha preparado para la ola de frío.

En paralelo, las diputaciones tienen programas similares para las vías que les competen, y por ejemplo en la de Lugo, provincia que va a ser de las más afectadas por el frío, hay 48 operarios trabajando desde las cinco de la tarde de ayer y están preparadas 300 toneladas de sal para mejorar la seguridad de las carreteras.

Con todo, Argelio Fernández, responsable de Gestión Territorial de la Diputación de Lugo y alcalde de A Fonsagrada, recomienda que «la gente tome las precauciones adecuadas para circular, porque cuando hay inclemencias lógicamente cualquier cosa puede suceder». De hecho Lugo es la ciudad gallega que vivirá el mayor descenso de las temperaturas mínimas, con una caída de 9 grados hoy y hasta 10 el viernes. Las máximas serán de 6 grados, aunque el viernes, al no llover, subirán ligeramente hasta los 8.

Los embalses siguen bajando

En este contexto, hace una semana la Xunta activaba la prealerta por sequía en la demarcación Galicia-Costa. Un día después, la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, que depende del Gobierno central, hacía lo mismo. Aunque no había riesgo para el abastecimiento de agua, el bajo nivel de los embalses aconsejaba tomar esta medida de precaución y hacer un llamamiento a la moderación en el consumo.

Una semana después, la situación no ha mejorado. Al contrario: el nivel de los pantanos gallegos está todavía más bajo que entonces. Si en aquel momento Galicia-Costa estaba al 45,91 %, ahora ha bajado ya al 45 %, mientras que Miño-Sil está ahora al 45,3 %, cuando la semana pasada la ocupación era del 46,56 %. Hace un año, ambas cuencas superaban, en estas fechas, el 80 %, según datos oficiales.