Francisco González: «No nos podemos permitir el lujo de poner barreras a la llegada de turistas»

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

Trata de mantener una posición de moderación institucional y abierta al debate. Pero advierte a los políticos de que dificultar o encarecer la llegada de los turistas a Galicia puede acabar por disuadirlos de elegir la comunidad para gastar su dinero. Francisco González asegura que el sector que preside desde el Clúster del Turismo de Galicia genera el 11 % del PIB y un porcentaje similar de empleo (12 %), lo que para él significa que el retorno que deja el turismo ya es más que notable sin necesidad de pensar en implantar tasas.

-¿Es necesario cargar al turismo en Galicia con una tasa?

-Puede tener aspectos positivos, pero también negativos. Debatirlo no es malo, pero me genera muchas dudas. Debemos aprender en cabeza ajena y habría que preguntarse si donde existe esa tasa ha cumplido el objetivo que llevó a imponerla. Eso es lo que hay que valorar.

-¿El Clúster del Turismo en Galicia la ve conveniente?

-No nos la planteamos, porque el mercado gallego tiene mucho por crecer. No somos Barcelona, ni Nueva York, ni un destino consolidado y con problemas generados por el turismo. Hay alguna zona puntual que comienza a tener saturación o problemas de ordenación, pero no suficientes como para implantar una tasa al turismo en Galicia. ¿Control del crecimiento? Hay que valorarlo e incluso regular algunas zonas, pero sobre la tasa me sale un no.

-¿De implantarla, a qué habría que dedicarla?

-Únicamente a la gestión de la promoción del destino. No entendería que se implantase la tasa y que se cubrieran con ella otros gastos. El sector privado ya paga impuestos suficientes y asume incluso una carga impositiva encubierta con controles y sobrecontroles. Por ejemplo: nos obligan a poner ascensores, después a que tengan un mantenimiento y además a que otra empresa lo certifique. De eso nuestro sector sufre bastante y sentimos mucha presión económica a través de las normas. Hay que impulsar el destino para lograr más reservas y no poner trabas como son las tasas. Galicia aún tiene mucho que hacer para ponerse en valor y las tasas serían un valor negativo.

-Noriega plantea la tasa como fórmula para que la ciudadanía también se beneficie del turismo. ¿Cree que no llegan a la sociedad las aportaciones de los turistas?

-No estoy de acuerdo, en nada. El turismo genera el 11 % del producto interior bruto de Galicia y casi el 12 % de la creación de empleo, y en Santiago mucho más. Pregúnteles a los taxistas si el turismo es importante para ellos, a los comerciantes... Si hay un sector transversal, ese es el turismo: redunda en todos los demás. Es muy importante para Galicia, y para Santiago, más.

-Alude a que sí se podría regular algunos puntos: ¿dónde?

-Santiago podría ser uno de los lugares donde se podría debatir si hay que reordenar algo, aunque hablando con el sector local. Pero decir que el turismo no deja nada a la ciudadanía no es cierto.

-¿La tasa al turismo es una apuesta ideológica? La propuso Madrid, la estudian Barcelona, San Sebastián, Sevilla...

-No lo sé. El empresario tiene la visión de la rentabilidad, servicio y que el que venga se quede con ganas de volver. Los políticos no tienen una única mentalidad al respecto.

-¿Un euro o dos por turista sería tan grave?

-El problema no es que un euro o dos sea o no económicamente asumible, es lo que arrastra. La tasa turística en Galicia es poner peros y barreras a viajeros que de por sí aún no están viniendo. No habría problema si la ocupación fuese del 80 %, o cuando sale un cliente y entra otro, como en París, Nueva York, o inclusive Barcelona... Ahí no hay problema, se pueden asumir medidas restrictivas porque el mercado lo aguanta. Pero en un mercado gallego en el que estamos tratando de ver cómo desestacionalizamos el turismo, cómo lo internacionalizamos, cómo somos capaces de convencerlos de que vengan y se queden más noches y luego les decimos que les vamos a cobrar una tasa turística, pues choca. Estamos en una fase de expansión.

-Ahora es más claro y parece anticipar ya el no del sector.

-Creo que todos los debates son buenos y no pretendo que no se debatan las ideas. Estaremos dispuestos a participar, a colaborar en cualquier tipo de discusión y debate, pero pregunto e insisto: ¿estamos en un nivel tal que nos podemos permitir el lujo de complicar y poner barreras a la llegada clientes? Yo creo que no.

-Además de a promoción, ¿no aceptaría que parte del dinero de la hipotética tasa se emplease en cada localidad según convenga: para limpieza, para ornato, para jardines...?

-Entiendo que todos los ciudadanos y empresas estamos pagando nuestros impuestos para eso ya. Cuando mejoramos las aceras o los monumentos no solo lo hacemos para el turismo. Con ese dinero se beneficia a toda la población. Hay funciones y obligaciones que tienen que cumplir los ayuntamientos, sean o no turísticos, y yo creo que el dinero que se pudiera llegar a generar con tasas turísticas debería dedicarse única y exclusivamente para la promoción del turismo, porque la tasa saldría del turismo. No se cobraría a la farmacias, ni a las ferreterías, ni a los supermercados, sino a los hoteles.

-Y el turista que se aloje en casa de un amigo o de un familiar ¿la pagaría?

-Y las personas que vengan a trabajar o a gestiones laborales ¿tendrían que pagar o no? Es un debate muy amplio y no hay problema en mantenerlo, no es una amenaza, nos puede ayudar a enriquecer, pero a priori yo me posiciono en el no.