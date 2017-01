Las temperaturas se desploman en toda Galicia desde mañana

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

Cuando los gallegos se levanten mañana se encontrarán con una caída generalizada de las temperaturas: rondando los cero grados e incluso menos, pero con sol radiante y, en la costa coruñesa, fuerte viento de nordés. Esta es la previsión tanto de Aemet como de MeteoGalicia, y ambas agencias esperan que el frío se mantenga un par de días, para después ir subiendo los termómetros, aunque hasta el domingo no será significativa la mejoría.

En rigor, no se trata de una ola de frío, al menos no en principio, porque para ello tiene que durar tres días y no es seguro que ocurra eso. Tampoco será algo exagerado: «Estaremos en la parte baja de las temperaturas que se suelen dar en enero», explican desde Aemet.

Aunque la tónica general será frío y sol, habrá matices en según qué zonas. Por ejemplo, en la costa coruñesa las temperaturas no serán demasiado bajas y no lloverá, pero azotará el fuerte viento del nordeste, el popular nordés, por lo que se espera que la sensación térmica sea de mucho más frío del que marquen los termómetros (pueden caer hasta ocho grados). En el interior el viento se notará, pero no tanto, y en la costa pontevedresa, más abrigada, no se espera mucho aire, aunque sí está previsto que la temperatura sea más baja que en el norte. La única zona que podrá tener algo de nieve, en el punto donde se prevén precipitaciones en estos días, será O Xistral, la sierra que separa A Mariña lucense de la Terra Chá.

En cuanto a las temperaturas en las ciudades, mañana amanecerá A Coruña con 5 grados y Lugo con -2; en medio, el resto.

Heladas en las carreteras

Todo lo anterior se traduce en mucho frío, pero nada que exija alerta formal a la ciudadanía, al menos no por ahora. Según Aemet y MeteoGalicia, ni siquiera se espera que la flota tenga que quedar amarrada, con olas previstas de 2,5 metros y alerta amarilla en el mar. En tierra, el único punto débil son las carreteras, especialmente a primera hora de la mañana: habrá hielo sobre todo en el interior y eso exigirá la máxima precaución por parte de los conductores, aunque la Dirección General de Tráfico todavía no ha activado las alarmas.

Nieve en Ceuta y sensación de -30 grados en el interior

La primera ola de frío del invierno que registrará España desde hace dos años comenzará a partir de hoy y no terminará, al menos, hasta el jueves, unos días en los que nevará en cotas bajas, incluso en algunos puntos de la costa, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El Levante español, incluso Baleares y Ceuta, podrán tener nieve, que «no ven desde 1993». Además, habrá heladas generalizadas con hasta -15 grados en los Pirineos y sistema ibérico, y máximas de 5 grados en el interior. En algunos puntos, debido al fuerte viento que se espera, la sensación térmica será de hasta -30 grados.