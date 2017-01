Quién es quién en el puzle de En Marea

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

Tres candidaturas: una encabezada por Villares, que es la única que lo rechaza como líder del partido, y dos alternativas que defienden abiertamente al magistrado en excedencia como portavoz de En Marea. Parece difícil de entender, pero el galimatías se explica si se tiene en cuenta el principal error del portavoz parlamentario de En Marea: aparentar consenso donde nunca lo hubo.

Al final, los adscritos con derecho a votar el próximo fin de semana para elegir el consello das mareas -de momento no llegan a 2.000- podrán elegir entre las tres candidaturas que se presentan. La oficialista, encabezada por quien fue candidato a la Xunta y ahora portavoz parlamentario de En Marea, incluye nombres de todas las sensibilidades de la formación, incluidos Podemos, Esquerda Unida y Marea Atlántica. Pero estas dos últimas agrupaciones no están de acuerdo con que el lucense acapare cargos, y por eso pelearon hasta el último momento para evitar que los portavoces parlamentarios lo sean también del partido. Y lo consiguieron. El documento político que presentaron junto con la candidatura, que lleva por nombre Máis Alá, dice: «Os portavoces de En Marea no Parlamento de Galicia e no Congreso dos Deputados formarán parte, con voz e sen voto, do consello das mareas e da coordinadora, onde non ostentarán ningunha das tres portavocías, que serán ocupadas por dúas mulleres e un home». Es decir, que la candidatura promovida por Villares, pactada con calzador y embudo pese a incluir algunos nombres de peso, como Xosé Manuel Beiras o Luís Rei, es precisamente la que lo rechaza como líder del nuevo partido.

Acechantes estaban un grupo de personas procedentes de Anova y de las mareas municipales. Viendo que la candidatura oficialista tenía de todo menos consenso, decidieron presentar una alternativa encabezada por David Rodríguez, militante de Anova, exalcalde de Manzaneda y ahora diputado en el Parlamento de Galicia. «A lista de consenso era un pacto de cúpulas co que non estabamos de acordo», afirman; de ahí que pactaran una candidatura alternativa bajo el nombre de Somos Quen que se presenta como «unha confluencia de esquerda nacional», pero en la que las decisiones se toman «de abaixo cara arriba e non ao revés». Somos Quen, además, apoya sin ambages a Villares como líder: «El é o noso candidato, unha bicefalia agora sería prexudicial», subrayaba el exregidor de Manzaneda.

En eso, en el apoyo a Villares como líder de En Marea, coincide Somos Quen con la tercera candidatura, encabezada por Consuelo Martínez, de Cerna, el grupo escindido de Alternativa Galega de Esquerda y del que forman parte conocidos militantes del nacionalismo gallego, como Mario López Rico o Paula Vázquez Verao. Queremos Participar dice defender los acuerdos de la asamblea fundacional de Vigo para que En Marea se consolide como «un partido galego, soberano, de adscrición individual e radicalmente democrático» que, como indica en su documento político, apoya «a Luís Villares como portavoz unipersoal dentro da coordinadora de En Marea».

Villares no pudo menos que expresar «un sentimento de gratitude» para quienes, fuera de su lista, le mostraron ese apoyo unánime. Sin embargo, defiende la candidatura que él lidera y niega que suponga un veto a su persona, sino más bien un acuerdo al que se llegó en aras de esa «coralidade» que también defendieron conocidos miembros de En Marea como Yolanda Díaz o Martiño Noriega. El portavoz parlamentario quiso zanjar así la polémica: «A referencialidade non se gaña ou se perde polo que diga un papel, senón polo traballo do día a día». Las bases tienen ahora la palabra.