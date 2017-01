«Le pedía a la gente que no me dejara sola, tenía miedo de que volviera»

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

«No quiero nombres, ni iniciales. Compréndame, tengo dos hijos. Uno de ellos es mayor de edad, pero la otra todavía va al instituto y no quiero que la acosen ni tenga problemas». La mujer agredida en la madrugada del pasado sábado en Carballo por su expareja en el aparcamiento público al aire libre de O Rego da Balsa, en Carballo, relató ayer a La Voz su versión de lo ocurrido. Y también aprovechó la ocasión para matizar algunos aspectos de la agresión y algunos comentarios «hirientes» en las redes sociales.

Lo primero que desea aclarar esta mujer es que sí presentó denuncia: «Estoy bien, me estoy recuperando, pero me dolieron mucho las cosas que se están diciendo, sobre todo que yo no había denunciado. Yo sí denuncié». Y añadió: «La gente empezó a decir cosas que me hicieron daño, pero no solo a mí, que esto se me va a pasar, sino a mis hijos; sobre todo, a mi hija cuando empezó a leer ciertas cosas... No se dan cuenta de que esos comentarios pueden hacer mucho daño».

La víctima matizó lo que apunta un informe policial, que hablaba de tres puñaladas: «No fueron tres puñaladas como se dijo, fueron seis puñaladas. Cuando pasó todo aquello, ¿cómo iba yo a denunciar si yo no era ni consciente de lo que me estaba pasando? Lo único por lo que estaba preocupada en aquel momento era por mi hija, porque estaba sola [en casa] y lo único que deseaba saber era que a ella no le había pasado nada. En ese momento no me importaba la denuncia». Y apuntó: «Después de estar en el hospital fui a la Guardia Civil y puse la denuncia que tenía que poner, pero en aquel momento, después de lo ocurrido, no estaba yo para denunciar nada».

La mujer, de 45 años, 17 de ellos residiendo en Carballo, relata cómo se encontró instantes después de la agresión sufrida: «Estaba en estado de shock. No sabía nada de lo que me estaba pasando. Fue todo tan rápido que ni siquiera sé lo que me contó la Guardia Civil, ni dónde estaba, ni nada. No sé ni siquiera cómo pude salir [del aparcamiento] y correr hacia donde estaba la gente. Solo quería que me ayudaran».

La mujer relató su versión de lo ocurrido sobre las tres y media de la madrugada del pasado sábado. Dijo que se encontraba en un pub de la rúa Ourense tomando algo con unos amigos, «como hacíamos miles de veces. Él [su exmarido] apareció, se sentó con nosotros a tomar algo, sin ningún problema. Estuvo todo perfectamente. Él estaba tranquilo, como siempre. Todo sucedió rapidísimo, ni me enteré».

A la salida

La víctima salió del establecimiento: «Él no se ofreció a acompañarme, vino conmigo. Ni siquiera hablamos ni intercambiamos una palabra». Al llegar al aparcamiento de O Rego da Balsa, «yo abrí el coche y fue cuando pasó lo que pasó. Salí corriendo y nada más». Y añadió: «Me atacó por la espalda. Me apuñaló dos veces en la espalda, dos en los brazos, una quinta en el pecho y la sexta no me llegó a dar, pero me rajó la chaqueta a la altura del estómago».

Continúa su relato: «Le dije por favor a la gente que se encontraba por allí que llamara a la policía. Le pedí que no me dejara sola, porque tenía miedo de que volviera». Añadió: «Cuando vinieron la Guardia Civil y la ambulancia lo único que dije es que estaba preocupada por mi hija, nada más. Yo quería saber de mi hija».

Motivos

Sobre los motivos que llevaron a su exmarido, M.?E.?R.?V., a actuar de esa forma, la víctima lo desconoce: «Nunca mostró ningún indicio de agresividad conmigo, nunca». Y argumentó: «Nunca pensé que me haría esto, nunca lo esperé. Estuvimos 26 años casados, que no es una relación de un año ni de dos, y nos separamos hace nada. Y teníamos una buena relación, dentro de lo que había».