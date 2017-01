Educación repartirá 200.000 euros entre los no becados por el ministerio

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

La Consellería de Educación convoca las becas para la continuación de estudios, ayudas para alumnos del sistema universitario gallego que no han obtenido la subvención del Ministerio de Educación por no haber aprobado las asignaturas suficientes. Con una partida de 200.000 euros, la Xunta espera pagarles la matrícula a estos estudiantes, algunos de los cuales no podrían continuar su carrera sin este apoyo.

La solicitud se puede preparar a partir de hoy y durante un mes por vía electrónica (https://sede.xunta.es). Entre los requisitos, hay que estar matriculado en segundo o posteriores cursos del sistema universitario gallego, haber tenido una beca el curso pasado o el anterior, pero este no; tener aprobados entre el 80 y el 90 % de los créditos en carreras de letras o entre el 60 y el 65 % en las de ciencias, y cumplir los requisitos económicos.