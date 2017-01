Una ecuación que tenga en cuenta la vejez

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

El presidente de la Xunta, a diferencia de sus homólogos en Cataluña y País Vasco, sí ha reivindicado la importancia de la Conferencia de Presidentes, en la que Galicia se juega su futuro en asuntos estratégicos como una financiación acorde a sus características demográficas. Alberto Núñez Feijoo, que pretende reivindicar los esfuerzos de la comunidad que preside a la hora de ajustar sus cuentas y cumplir con el déficit, espera salir del encuentro con unos principios generales que permitan encontrar una ecuación para el reparto de fondos que sea más justa y que tenga en cuenta el coste real de los servicios: atender sanitariamente con recursos públicos a los niños de 8 años no cuesta lo mismo que atender a los mayores de 80, y en Galicia hay muchos más de los segundos que de los primeros. Las comunidades más dinámicas en cuanto a población -Madrid, Cataluña, Baleares, País Vasco, Navarra y las islas- se mostrarán vigilantes.

SIN NÚMEROS

A por la ecuación. Ni Feijoo va a regresar hoy de Madrid con un botín cargado de oro ni saldrá del Senado trasquilado. Galicia no lleva cifras concretas sino propuestas, de ahí que desde la Xunta se haya insistido en que el debate será de ideas y, en caso de acuerdo, en una siguiente fase se analizará la ecuación mágica que permita regular la financiación superando la fórmula del reparto territorial y demográfico para incluir otras variantes como la vejez o la dispersión poblacional. En la actualidad, los fondos estatales suponen un 60 % de los ingresos de Galicia, pero pasarán meses hasta saber qué nivel de dependencia de las arcas del Estado seguirá teniendo. «La clave del éxito es que nadie salga ni muy satisfecho ni muy insatisfecho», augura el vicepresidente Alfonso Rueda, responsable de las reuniones preparativas del encuentro.

DEMOGRAFÍA

En la agenda del Estado. Galicia acude a la Conferencia de Presidentes con un pequeño éxito anticipado. Junto a otras autonomías, ha logrado introducir en la agenda política española la crisis demográfica. El reto es que este asunto sea central en adelante, y que así se vea reflejado en el reparto de fondos y en programas que se puedan desarrollar en el conjunto del país y en la UE.

COSTE FARMACÉUTICO

Una pieza separada. El debate demográfico y del envejecimiento tiene un efecto directo sobre el coste sanitario. Para Feijoo es el «nudo gordiano» de la financiación autonómica, por cuanto ya supone un 40 % de los presupuestos de la Xunta y para el 2020 podría llegar al 50 %. Por ello, el presidente gallego reclama que el capítulo de la financiación incluya una «pieza separada» para calibrar la balanza. En Galicia, los mayores de 65 años representan el 23 % de la población pero consumen casi dos tercios del gasto en recetas farmacéuticas, que asciende cada año a unos 700 millones de euros. En concreto, concentran el 62,4 % del coste.

NATALIDAD

Más apoyo del Estado. Abordar la crisis demográfica requiere también políticas que premien la natalidad, para recuperar anchura en la base de la pirámide de población gallega. El conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, defendía ayer que Galicia tiene en marcha experiencias innovadoras y dispone de programas que aspira a desarrollar en los próximos años, aunque para ello necesite «máis apoio do Estado». Rey evitó poner cifras a la financiación de sus iniciativas, aunque reconoció que temas como la conciliación laboral y familiar tienen un coste que debe incluir «recursos asociados».

EDUCACIÓN

A largo plazo. El pacto por la educación se pondrá encima de la mesa, pero en este punto Galicia tendrá una posición más tibia y acorde con la línea que marque el equipo de Rajoy. Sí defenderá la estabilidad del sistema educativo para evitar los sucesivos cambios parejos a las mudanzas de Moncloa.

ALIADOS

El norte, sin siglas. Las comunidades del norte, que son las que acusan la despoblación y el envejecimiento, se han lanzado guiños de entendimiento en las últimas semanas para escenificar su postura común ante el reparto de recursos en función del coste efectivo de las prestaciones públicas. Galicia, Castilla y León, Asturias y Cantabria son la misma voz en este asunto, como reconoció el presidente de esta última comunidad, Miguel Ángel Revilla. A esta cuestión Galicia suma la dispersión geográfica, que encarece la prestación de cualquier servicio.

CONSENSO

La dependencia. La Xunta acude al encuentro con terreno avanzado en el campo del consenso. Al igual que Galicia con los medicamentos, las comunidades autónomas gobernadas por socialistas han querido introducir en la agenda el debate de la dependencia. Al Gobierno gallego le parece «aceptable» esta iniciativa por cuanto es una pata estratégica más en la ponderación del envejecimiento.

PRÓXIMAS CITAS

Mayor regularidad. Desde Galicia se ha defendido sin miramientos políticos la utilidad de la Conferencia de Presidentes, una iniciativa de Rodríguez Zapatero que Rajoy solo repitió en una ocasión en el 2012 con una agenda eminentemente económica por las circunstancias del momento. Por eso la Xunta reclama que tengan un carácter periódico, ejecutivo y ordinario para superar desplantes como el de Cataluña y el País Vasco, que ha aprovechado su excepcionalidad para marcar posiciones.

OPOSICIÓN

Vía abierta con Leiceaga. El Gobierno gallego anunció a finales del 2016 que trataría de buscar puntos de encuentro con la oposición antes de acudir a la cita de hoy, pero cuando el PSdeG pidió una comisión parlamentaria específica el PP la bloqueó por entender que el debate, al menos en el caso de En Marea y el BNG, no iba a ser constructivo. Con el portavoz socialista sí considera el Ejecutivo que puede haber acuerdos, pero en todo caso se negociará a partir de mañana. Afirman desde la Xunta que no tiene sentido abordar previamente contenidos cuando todavía no hay cuestiones concretas sobre las que trabajar, pero valoran la «vía aberta» con Fernández Leiceaga para emprender contactos inminentes y avanzar con cifras y posturas sobre la mesa.