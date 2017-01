Lara Méndez: «Estarei alí onde diga o partido, pero agora o meu compromiso é con Lugo»

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

Ascendeu paseniño no PSdeG, dende que dirixiu as Xuventudes Socialistas de Cervo ata converterse en alcaldesa por sorpresa de Lugo. É Lara Méndez (Suíza, 1972), unha enxeñeira técnica agrícola criada politicamente baixo a protección de Besteiro, que a promoveu como referente do partido na súa provincia.

-En que estado está o PSOE?

-A situación non é das mellores, porque estar sen dirección ten consecuencias e adoecemos diso. Por iso sempre falo de celebrar xa os congresos para dotar ao partido de estruturas, forxar os liderados e dotarnos dun instrumento útil para a sociedade.

-En Lugo están dirixidos por unha xestora provincial, outra galega e outra federal. De xestoras van ben servidos...

-Pois si, e ademais están a prolongarse no tempo. É certo que dixemos que coas eleccións xerais e galegas pendentes non era o momento de poñerse a debater sobre cuestións orgánicas, pero pasadas as citas electorais os congresos son necesarios.

-Por que o PSOE ten éxito en Vigo ou en Lugo, pero foi un fracaso na Coruña ou en Santiago?

-É difícil establecer un denominador común, pero nas cidades que non gobernaba o PSOE a irrupción das mareas foi máis forte, en cambio onde tiñamos a alcaldía aguantamos ou melloramos. Estamos ante un novo marco político, máis fragmentado, con xente en dificultades que esixe outra forma de gobernar e de tratar coas Administracións.

-Acaso pensa que as alcaldías do PSOE actuaron como dique de contención contra as mareas?

-Totalmente, de feito en Lugo e Vigo seguen alcaldes socialistas, mentres noutras cidades entraron as mareas porque foron vistas como instrumentos de cambio para desaloxar ao PP.

-E como pode saír agora o PSdeG deste declive?

-O que debemos os militantes é ser xenerosos, facer primar os principios do PSOE, que son buscar o ben común e a igualdade social. Hai que ter altura de miras para buscar candidaturas de consenso e liderados que nos axuden a fortalecernos e a ser o referente que fomos, pero para iso temos que celebrar os congresos e dotar de estruturas ao partido.

-O futuro do PSdeG é unha cuestión de nome ou de ideas?

-Os nomes son circunstanciais, nun momento hai uns e logo pasan a segundo plano. Esencialmente é unha cuestión de proxecto, de adaptación ás novas necesidades da sociedade nun momento en que os cidadáns son máis esixentes coas Administracións, o cal é bo, pero obríganos a actuar doutro xeito.

-Gustaríalle ter algún protagonismo no futuro do PSdeG?

-A min tócame ter un protagonismo institucional na cidade de Lugo, e temos grandes proxectos e moita ilusión posta para desenvolvelos, agora que acadamos un investimento de 22 millóns para que a cidade siga crecendo...

-Entendo que me está a dicir que para vostede non miren.

-Non, non, evidentemente eu son unha militante máis do PSOE e estarei alí onde diga o partido, pero agora o meu compromiso é coa cidade e cos veciños de Lugo.

-Sente que lle falta lexitimidade como alcaldesa por non ter sido a cabeza de lista?

-Non, en absoluto. Nós tiñamos un candidato, pero por esixencias da pluralidade conformada logo das eleccións, o candidato deu un paso atrás para que a cidade non caera en mans do PP, e aí é onde entro eu asumindo unha responsabilidade da que estou moi orgullosa.

-Recibiu neste tempo algúns consellos do seu predecesor, López Orozco, ou non hai relación?

-Aínda esta semana tomei un café co compañeiro Orozco, que quere moito á cidade e sempre dá o seu punto de vista. Aprendo moito das súas palabras e dos veciños que pasan pola alcaldía ou nos paran pola rúa.

«É evidente que Feijoo non defende o AVE coa mesma intensidade que o facía ante Blanco»

A alcaldesa de Lugo valora a súa relación coa Xunta e as mareas.

-Eloxiou a Feijoo por reivindicar o AVE a Lugo e logo criticouno por maltratar a cidade nos Orzamentos. Con que nos quedamos?

-Pois coas dúas, son valoracións complementarias. O que temos claro é que en Lugo non queremos máis que o resto, pero tampouco vamos a permitir menos, nin co AVE, nin coa sanidade nin con nada.

-Pensa que Feijoo defende o calendario do AVE como antes?

-É evidente que non o defende coa mesma intensidade que o facía cando Pepe Blanco era ministro. Digo máis, Feijoo xa incumpriu a súa palabra de executar o AVE a Lugo con cargo á Xunta se non o facía Fomento, así que aí xa lle queda ese déficit de xestión.

-Vímola reclamar co alcalde de Ferrol máis atención para as infraestruturas do norte e sintonizar co de Santiago para apoiar o primitivo camiño xacobeo. De vostede non se pode dicir que se leve mal coas mareas.

-Intento entenderme ben con todo o mundo, porque todos buscamos o mellor para as nosas cidades e ás veces podemos compartir sinerxías.

-Como valora a xestión que fan as mareas nas súas cidades?

-Pouco podo dicir máis aló do que vexo nos medios de comunicación, pero está claro que se ve onde hai experiencia de xestión e onde non a hai e teñen dificultades para levar á práctica todo o que predican. No PSOE non temos ese problema, porque temos experiencia e sabemos xestionar.

-Daquela pensa que non teñen a mesma capacidade?

-Non falaría de capacidade, porque poden tela, pero a falta de experiencia é algo que se nota.

-Sería positivo o regreso de Pedro Sánchez ao PSOE?

-Todos somos necesarios, máxime cando necesitamos unidade e consenso para nos reforzar.