Los albergues activan los protocolos de frío para atender a los sintecho

Comenzó con suavidad pero, rebasados los diez primeros días del año, el invierno decidió mostrar su cara más cruda y dar una dentellada a los termómetros. El frío lleva ya apretando varios días en Galicia y de momento parece dispuesto a continuar, así que los concellos y las organizaciones sociales están preparadas para atender a las personas más vulnerables a las bajas temperaturas, las que duermen en la calle. Por el momento, la mayoría de los albergues tienen plazas libres.

El hogar municipal de transeúntes de Ourense dispone de 22 plazas, de las cuales en la temporada de frío se ocupan una media de quince. Cuando las bajas temperaturas aprietan, y en Ourense es frecuente que esto ocurra, el Concello pone en marcha la Campaña Municipal contra o Frío, una serie de medidas encaminadas a dotar al refugio de una mayor capacidad de acogida y a mejorar la intervención en la calle, sobre todo para detectar e incorporar a la red de atención a aquellas personas en situación de mayor deterioro. A los indigentes que carecen de hogar se les ofrece alojamiento durante la noche, manutención, atención sanitaria básica y acompañamiento social durante todo el invierno.

En Pontevedra, el Concello dispone de una herramienta de coordinación entre todas las entidades que se encargan de la atención de las personas que duermen en la calle. Cuando el protocolo de frío se activa, las personas que no tienen sitio en los albergues, cuando estos están llenos, son derivadas a hostales. Además, se les proporcionan vasos y sacos térmicos cuando lo solicitan. Por el momento, los dos albergues que existen en la ciudad del Lérez tienen plazas vacantes, así que no ha sido necesario recurrir a los hostales. Sí se ha repartido, en cambio, material para el frío entre la población que duerme en la calle, que según el Concello no es muy numerosa. En caso de que sea preciso, se realizará una nueva entrega de material, apuntan desde el organismo local.

El albergue de Lugo dispone de 17 plazas para hombres y 5 para mujeres. Lo habitual, según informan desde el servicio, es que no esté lleno y, aunque en este final de semana sí aumentó un poco la ocupación, no llegó a llenarse. Las personas que se alojan en el albergue pueden hacerlo durante tres noches seguidas, pero cuando hace frío es habitual que el Concello flexibilice esa norma y permita a los usuarios pernoctar en las instalaciones durante más tiempo.

En A Coruña el único lugar para albergue inmediato de los indigentes que están en la calle, lo que los técnicos de servicios sociales denominan primera acogida, es el refugio de Padre Rubinos. Por el momento no han notado en estas instalaciones mayor afluencia a causa del frío. En estos días la ocupación es de aproximadamente el 80 %, de manera que diariamente pernoctan aquí entre 60 y 75 personas.

Desde el albergue de la Cruz Roja de Vilagarcía indican que no se ha incrementado significativamente el número de usuarios. La media de ocupantes se mantiene entre cinco y seis personas, de manera que lo habitual es que no lleguen a ocuparse las diez camas de las que dispone. Los responsables del albergue arousano explican también que algunas de las personas que acuden llaman antes para asegurarse de que hay sitio. En caso de episodios de frío, el albergue de Vilagarcía entrega un kit de abrigo a los sintecho.

Con información de Marina Santaló y Rodri García.

Rifirrafe entre el Concello de Santiago y la valedora por las personas sin hogar de O Toural

En Santiago, la presencia de personas sin hogar en la plaza de O Toural y en la Rúa do Vilar ha dado lugar a una de las polémicas más ásperas de los últimos meses. El asunto llegó incluso al Valedor do Pobo, a cuya titular recurrieron vecinos y comerciantes de la zona monumental quejándose de que los indigentes vulneraban la ordenanza de convivencia orinando, haciendo ruido y consumiendo alcohol en la vía pública. Este fue el germen de varios escritos y declaraciones cruzados entre el Concello y la valedora, Milagros Otero, quien reprochaba al organismo local su pasividad a la hora de solucionar un problema de su competencia.

Desde el Concello compostelano, por su parte, defendían su labor en este terreno asegurando que, cuando el equipo que dirige el alcalde, Martiño Noriega (Compostela Aberta), llegó al gobierno municipal, no existían servicios de atención de calle ni pisos de salida, que a partir de entonces se pusieron en marcha.

Construir un centro 24 horas

Precisamente a la atención de las personas sin hogar pretende dedicar Santiago una parte de los fondos del programa Edusi, financiado con fondos europeos. Entre los proyectos incluidos en el plan de actuaciones figura la puesta en marcha de un centro integral de 24 horas de atención a las personas sin hogar. La intención es dar cobijo a los sintecho que en la capital gallega se resguardan del frío de la noche en cajeros automáticos, bajo los soportales de la zona monumental o bajo los más modernos de Xoán XXIII.