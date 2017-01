Villares tendrá la portavocía de En Marea y liderará la candidatura de consenso

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

Todo estaba previsto para que En Marea lograse pronto un consenso interno que permitiese anunciar cuanto antes una única lista para los 35 miembros del Consello das Mareas, el nombre con el que se ha bautizado a la dirección del partido y que estaría liderada por Luís Villares. Pero las reivindicaciones de Marea Atlántica y Ourense en Común a lo largo de la tarde retrasaron el esperado acuerdo hasta última hora. Tanto, que el consenso llegó casi a las doce de la noche, la hora a la que expiraba el plazo para la presentación de las candidaturas.

Finalmente, Luís Villares encabezará una lista de consenso en la que también está Xosé Manuel Beiras, y optará a una portavocía, como deseaba. Sin embargo, no trascendió si tendrá que compartir el protagonismo, puesto que sectores de la organización querían el puesto de coportavoz, al que optaría una mujer. El acuerdo alcanzado ayer permitirá a Villares liderar orgánicamente En Marea, aunque de forma colegiada, tal y como había apostado inicialmente, cuando el mismo había defendido la necesidad de articular una dirección «coral».

El grupo liderado por el regidor Xulio Ferreiro ha apostado por marcar el terreno internamente al exmagistrado y actual portavoz parlamentario. La incógnita que surge es hasta qué punto lo logrará con el diseño alcanzado a última hora de ayer.

Desde el origen del proceso para consolidar el partido instrumental, Marea Atlántica -y Esquerda Unida y el sector de Podemos liderado por Antón Gómez Reino- mostraron su frontal oposición a reproducir el modelo clásico de los partidos, es decir, a repetir para En Marea un liderazgo unipersonal, de forma que conviviesen en el mismo perfil el referente orgánico y el parlamentario. Por eso intentaron establecer una incompatibilidad entre ser un cargo institucional y poder optar a formar parte de la dirección, lo que cerraba la puerta a Villares. Una batalla que perdieron en el último plenario. Finalmente, se estableció que siete de los 35 puestos del Consello das Mareas podrían pertenecer a cargos institucionales, es decir, a diputados como Carmen Santos o el propio Luís Villares. El portavoz parlamentario ganaba así la primera batalla para poder ser el líder político de la organización, tal y como había demandado públicamente Beiras, pero en aquel cónclave no se cerró una cuestión crucial: si En Marea tendría o no un único portavoz, si habría un coportavoz o dos, si sería rotatorio o si, finalmente, no habría este puesto.

De momento, Villares será el timonel del proyecto político. La duda está en saber cuál es el grado de marcaje que tendrá con la lista acordada.