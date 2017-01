Tráfico denuncia por insultos en las redes al ciclista al que multó

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

La Comandancia de la Guardia Civil de Tráfico en A Coruña ha denunciado al fisterrán I.?R.?L., de 20 años, que fue multado el martes cuando circulaba con una bicicleta por el arcén, en sentido contrario e ir manipulando un móvil, por la AC-445. Le atribuyen unos presuntos insultos contra el instituto armado, que el infractor habría realizado a través de su cuenta de Facebook.

Según apuntaron desde Tráfico, las diligencias serán remitidas en breve a la Subdelegación del Gobierno por si son constitutivas de falta. De ser así, el joven se enfrenta como mínimo a una multa de entre 300 y 400 euros. El mensaje atribuido al joven ya fue retirado. Pero en Tráfico tienen un pantallazo del mensaje, ahora editado: «Hai xente que pode estar toda a vida conducindo sen carné e andando a toda hostia co coche borracho coma un can, puestísimo ata os ollos e que non os multen na súa puta vida. Despois estou eu, que me multan ata andando na bicicleta. Viva España. Viva el Rey. Viva el orden y la ley. Comédeme os ovos fillos da gran puta, así vos explote o cuartel con vós dentro. Un saúdo».

De forma paralela, y a través de WhatsApp, circula un mensaje de audio, atribuido al joven: «Dinme os gardas: ‘No llevas casco, no llevas catadióptricos, no llevas espejo retrovisor...’ Un pouco máis e me piden a puta ITV da bicicleta e a documentación. Así que coidado, como vos vexan, ides flipar».