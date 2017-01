Podemos Galicia rechaza la adscripción de sus miembros a En Marea

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

La dirección de Podemos en Galicia dice respetar el proceso de constitución de En Marea como partido, que sigue su curso con la presentación de listas para el Consello das Mareas cuyo plazo finaliza hoy a las 23.59 horas, pero se desmarca del proceso al entender que «é unha confluencia de persoas que estaban participando no municipal, e non unha confluencia ou fusión de partidos», subraya su secretaria xeral, Carmen Santos. «Iso non entra en contradición con que apoiemos que certas persoas participen como parte dese espazo municipal en dito órgano instrumental-temporal de mareas, pero nunca en representación de Podemos». Es decir, a título individual, como por otra parte quedó establecido ya en las bases del proceso de En Marea. De hecho, Podemos Galicia propuso algunos nombres para que vayan en la lista de consenso que hoy dará a conocer En Marea con Villares a la cabeza, pero siempre como representantes de las mareas municipales, no de Podemos.

¿Qué ocurriría entonces si un adscrito a Podemos se presenta en esa lista o en otra alternativa? Todo depende de lo que se decida en Vistalegre II, porque esa cuestión, la doble adscripción a partidos, es uno de los asuntos que se debatirán en el congreso que la formación morada celebrará en febrero en el ámbito estatal. Así, indica Santos, «se algún cargo orgánico de Podemos se presenta a outro partido, como neste caso, sobre todo se comparte o ámbito territorial-autonómico, será un tema a tratar despois de Vistalegre, que é onde está a lexitimidade para decidir como se artella Podemos a partir de agora nos territorios, emanando dita lexitimidade da Asamblea de Inscritos de Podemos».

Acuerdos puntuales

Podemos Galicia recalca que los acuerdos con En Marea se limitaron al proceso electoral autonómico y a la representatividad en el Parlamento de Galicia, pero que hayan concurrido juntos a dichos comicios y compartan grupo en O Hórreo no quiere decir que se acepte la doble militancia. «Que non se pode militar en dous partidos distintos ao mesmo tempo é algo no que hai consenso entre as diferentes sensibilidades de Podemos de cara a Vistalegre».