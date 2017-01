Los expertos atacan el copago y exigen otros cambios para una sanidad viable

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

Consenso total entre los expertos sanitarios sobre las consecuencias negativas del copago farmacéutico y su nulo efecto en la sostenibilidad del sistema sanitario. Responsables de colegios médicos y de enfermería y representantes de sociedades científicas coinciden en que el copago es la solución fácil que afecta al eslabón débil de la cadena, que se toma por no adoptar decisiones profundas y de calado para hacer más racional el sistema. ¿Cuáles? Potenciar la atención primaria; la asistencia al enfermo crónico para evitar ingresos hospitalarios; controlar el gasto de innovaciones terapéuticas; e incentivar a los profesionales que lo hacen mejor.

Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la Organización Médica Colegial, lo tiene claro: «El copago es una gran injusticia y va en contra del principio del Sistema Nacional de Salud. Si se necesitan más recursos habrá que incrementar ingresos vía impuestos, no a base del enfermo que debemos proteger». Solo lo justifica, y aun así entiende que debería evitarse, en el caso de que el enfermo, en un medicamento no fundamental para preservar su salud, pide un fármaco concreto porque así lo desea. «Ha habido enfermos que han tenido que elegir entre comer o pagar sus medicamentos», afirma.

La sostenibilidad, dice el representante de los médicos a nivel estatal, se consigue con otras medidas: dar tiempo a los médicos en las consultas para conocer a los pacientes, porque eso ayuda a una menor prescripción; analizar el precio de los nuevos fármacos, desorbitados y muchas veces sin mejora terapéutica; y en tercer lugar y muy importante para Sendín, introducir mecanismos que incentiven a los profesionales: «No puede ser que dé lo mismo hacerlo bien que hacerlo mal, se necesitan elementos que motiven y discriminen a los profesionales según sus resultados».

La actuación frente al enfermo crónico es esencial, y en ello coincide también el médico y economista Enrique Castellón. Para este experto, una iniciativa individual como el copago farmacéutico «se toma para evitar el esfuerzo y las tensiones inevitables que se producen cuando se toman medidas de calado». Los cambios organizativos profundos, explica Castellón, como hacer procesos integrados, evitar solapamientos y abordar la cronicidad para evitar que el enfermo se agudice y llegue al hospital «son difíciles de abordar, por eso la cuerda se rompe por el lado más débil».

Daniel Rey Aldana, presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria en Galicia (Semergen), ve todos los días en su consulta cuál debe ser la vía para lograr una sanidad más sostenible: «Potenciar la capacidad resolutiva de la primaria para que la asistencia se realice en este entorno, donde el coste es menor, y que por lo tanto el paciente tenga que ser ingresado en menos ocasiones». Cambiar hacia un modelo enfocado al enfermo crónico -el gran consumidor de recursos- y olvidar visiones «cortoplacistas», como es el copago de los fármacos.

«El chocolate del loro»

Jesús Sueiro, presidente de la Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria (Agamfec), es igual de tajante: «Parece que siempre se aprieta la misma tuerca y, con respecto a los jubilados, creemos que hay ensañamiento con ellos». Para Sueiro, que vive cada día los problemas de los pensionistas usuarios de la sanidad pública, «los abuelos están sosteniendo a muchas familias, con su dinero y el cuidado que les proporcionan, y parece que no se tiene en cuenta». Pero no solo se trata de justicia social, que también, sino de eficacia económica. Si una persona mayor no se cuida y previene problemas acaba hospitalizada, y en pocos días gasta en la sanidad pública todo lo que gastó en la farmacia. «El copago es el chocolate del loro, pero la Administración en general tiende a ser muy vaga y corta por la parte más fácil, sin discriminar».

Sueiro asegura que algunas personas han dejado de medicarse por falta de recursos, y pone dos ejemplos: el de un hombre reinfartado que, tras hablar con los médicos, confesó que no podía pagarse el tratamiento (estaba en activo y debía abonar el 40 % de la factura, pero no le llegaba el sueldo) y el del jubilado que no puede costearse los laxantes porque han salido del sistema de subvenciones. «Pero después hay 60.000 millones de euros para rescatar las cajas de ahorros», se queja este médico.

Controlar al usuario en primaria

Lo mismo piensa Sergio Quintairos, presidente del Consello Galego de Enfermería: «¿No tiene suficientes problemas la Seguridad Social para tener que subirle la tarifa al jubilado que gasta 8 euros al mes? ¿No hay otro sitio del que sacar dinero?», se pregunta con sorna. Y añade: «Estoy seguro de que esta semana la noticia ha angustiado a más de un pensionista». Y, como los demás, cree que no se trata solo de ser considerado con quien «lleva toda la vida cotizando y tiene que repagar sus medicinas», sino que es una cuestión también lógica: «Si un enfermo pluripatológico, con el corazón y el pulmón tocados por la edad, sufre una gripe es más probable que termine hospitalizado con una neumonía que un hombre joven y sano de 25 años que coge la misma gripe». Entonces, en ese caso, plantea: «Es mejor que el jubilado se cuide y esté bien controlado por su centro de primaria, porque se evita un ingreso en el hospital». «Siempre es mejor, y más barato, prevenir», concluye.

El 53% de los gallegos creen que el sistema no protege a los grupos más vulnerables

El Ministerio de Sanidad realiza su propio barómetro y en él aparecen asuntos de actualidad. Por ejemplo, en el 2014 se preguntaba sobre el copago farmacéutico y los usuarios gallegos lo tenían claro: solo el 4 % lo consideraban más justo que el modelo anterior (pensionistas, gratis y los activos pagaban el 40 % de la receta) y casi un 30 % no lo veían mal; en cambio, el 49,3 % estaban en contra de este sistema. En esa encuesta, para el 53 % de los gallegos el copago en la farmacia no protege a los grupos sociales más vulnerables, y solo el 3 % suscribían al cien por cien esa opinión.

Para la mayoría de los gallegos, nada menos que el 72,4 %, habría que establecer más subtramos en el copago para que fuese más justo con los que menos tienen. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid solo el 54 % creían que se debía mejorar el reparto. Eso sí, el 65 % de los participantes gallegos en la encuesta entendían que el copago sí evitaría la acumulación de fármacos en casa.

Un año más tarde, en el 2015 -los datos se acabaron publicando en mayo del 2016-, el 77 % de los gallegos seguían disconformes con el copago: para el 49,6 % habría que poner más subtramos y para el 27,6 % se debería volver al sistema anterior. Ese año había un 19 % de usuarios que consideraban que el cambio resultó bueno y justo.

A nivel nacional, los porcentajes fueron menos críticos con la medida en la primera encuesta y algo más duros un año después.

Gratuidad en Valencia para los pensionistas que ganan menos de 18.000 euros

La Comunidad Valenciana puso en marcha durante todo el 2016 un programa de ayuda a las personas más vulnerables que consiste en subvencionar todos los fármacos de los pensionistas que cobran menos de 18.000 euros al año, que en el resto de España tienen que pagar el 10% de sus medicinas hasta un tope máximo de 8,26 euros. Es decir, este grupo de población queda exento de abonar nada en la botica.

Según los datos de la Consejería de Sanidad valenciana, que dirige la socialista Carmen Montón, son 910.000 las personas -entre pensionistas y sus beneficiarios- que han visto eliminado el gasto mensual en medicamentos. Además, también se pueden acoger a esta ayuda los 135.000 valencianos que tienen diversidad funcional del 65 % o del 33 % en caso de ser menor de edad. En esos casos tampoco pagan nada de medicinas ni de ortoprótesis -un servicio importante para el colectivo con alguna discapacidad-. Las ayudas se dan de forma automática, no hay que solicitarlas, porque con la tarjeta electrónica el farmacéutico ya sabe que se trata de personas con subvención, así que el usuario no tiene que adelantar ningún dinero.

Esta medida ha permitido, según fuentes del Gobierno valenciano, reducir un 32% el abandono de los tratamientos. Según los datos de que disponía el Ejecutivo, entre septiembre del 2014 y agosto del 2015, un total de 403.334 pensionistas de la comunidad no iniciaron o abandonaron alguno de los tratamientos prescritos por su médico de la red pública.

Ayuda a las familias

En Galicia, como en el resto de España, los pensionistas con sueldos bajos (menos de 18.000 euros al año) tienen que pagar hasta 8,26 euros al mes de fármacos. Eso en la comunidad supone un grupo muy importante: 644.040 personas. La Xunta no contempla ninguna ayuda a este colectivo, aunque dentro de la Axenda Social de Galicia puso en marcha a mediados del año pasado un sistema que ayuda a grupos desfavorecidos: a las familias «en situación delicada» que tengan hijos menores de 16 años a su cargo. En esos casos, los afectados podrán recibir hasta el 40% de la aportación hecha en las farmacias con un tope de 120 euros por persona al año, salvo que «la situación médica lo aconseje». Por el momento, no ha habido balance de actuación de este nuevo programa.