El PSOE suspende de militancia de forma temporal a la edila ferrolana Rosa Méndez

C. L.

El PSOE decidió suspender temporalmente de militancia a Rosa Méndez, una de las dos concejalas de Ferrol que, tras la ruptura del pacto con Ferrol en Común, decidieron quedarse en el gobierno como no adscritas a ningún partido. La afectada todavía no tenía constancia a última hora de la tarde de la resolución adoptada en Ferraz y que, supuestamente, había sido comunicada ayer mismo. Se trata de una medida provisional, ya que todavía se está a la espera de que se resuelva el expediente abierto a raíz de los acontecimientos que acabaron con la salida del grupo socialista del gobierno ferrolano.

La resolución de las altas esferas del PSOE no afecta a la otra edila no adscrita que había concurrido a las elecciones municipales en la lista socialista como independiente, María Fernández Lemos, porque nunca fue militante. Las dos concejalas ya habían sido expulsadas del grupo municipal socialista a principios de octubre pasado. Méndez aseguró que la resolución de Ferraz era «algo esperado» y lo relacionó con que el sábado hay reunión de la ejecutiva local y la secretaria general, Beatriz Sestayo, no quiere que ella hable en la sesión.