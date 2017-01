¿Alguna vez han intentado echarlo de la carretera?

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

Quién no se ha encontrado alguna vez con la figura del acosador al volante. Ese impaciente para el que uno siempre va despacio. El que da luces y casi se come la trasera del coche que lleva justo delante mientras este intenta adelantar. El que apenas se ha puesto el semáforo en verde, ya está tocando la bocina... Difícil de probar hoy por hoy, la tecnología del futuro hará posible mediciones de distancia entre vehículos...

Es un básico de toda autopista: el fuguillas. Desea una carretera despejada, sin ningún tipo de obstáculo. Para su fortuna, y la de su bolsillo, es muy difícil probar tal comportamiento incívico. En caso de ser acusado de un delito de conducción temeraria, podría caerle una pena de entre seis meses y dos años de prisión. Por una infracción puntual, doscientos euros.

Las denuncias voluntarias que presentan sus víctimas se quedan casi siempre en papel mojado. Según la coordinadora de la DGT en Galicia, Victoria Gómez Dobarro, aunque estas describan con detalle la acción, si la otra parte no corrobora la versión, el asunto no prospera. Únicamente ofrece una prueba contrastable la imagen que pueda captar un helicóptero desde el aire. O que un agente sea testigo directo de los hechos.

La dificultad de probarlo es casi inversamente proporcional a la cantidad de veces que sucede. David o Jesús, que viven prácticamente en la carretera, se topan con este tipo de situaciones a diario. Mantener la calma es la clave, pero no siempre es fácil conseguirlo. Alicia huye de confrontaciones o piques. Admite que a veces ha pasado miedo. Roberto es como El hombre tranquilo que interpretó John Wayne. Nada le perturba en la carretera. Sangre fría y mucho tacto, dice. Lo de pitar no va con él. Modesto, sin embargo, admite que se pone «muy nervioso». Asegura que le ha pasado un montón de veces: «Debe de ser porque teño un coche vello», añade. Tanto Bea como Amalia coinciden en señalar que el conductor acosador es un peligro en la carretera.

Pero este «campar a sus anchas» podría tener fecha de caducidad. Igual que se ha conseguido captar la velocidad a la que circulamos, o saber si llevamos puesto o no el cinturón -este sistema ya funciona en algunas comunidades, no aún en Galicia, que ya dispone de las cámaras pero no del software-, las máquinas permitirán «cazar» algún día al hostigador.