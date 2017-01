Nibia Cano: «Estaba segura de que mi inocencia saldría a la luz. No culpo a nadie»

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

Después de pasar 45 días en prisión incomunicada detenida por una orden internacional llegada desde Colombia bajo la falsa acusación de ser una peligrosa terrorista que llevaba catorce años huida, Nibia Cano empieza a recuperar la normalidad en Ourense, la ciudad en la que reside. La colombiana, de 49 años, es rubia y menuda y cuenta su experiencia con una voz dulce y suave. Se vio sola en un país que no es el suyo para solventar la difícil situación de verse presa siendo inocente, aunque tuvo el gran apoyo de una amiga ourensana, Toña, que ayudó a sacarla libre y la acompaña en esta entrevista. Ahora cuenta lo que le ocurrió para limpiar su imagen y para agradecer el apoyo que recibió.

-¿Qué fue lo más duro, la detención o el verse en prisión?

-Cuando me detuvieron, porque tengo catorce años de estar en España y la mayoría en Ourense. Nunca había tenido ningún problema con nadie, iba del trabajo a mi casa y tomaba algo con amigas. Y en Colombia, lo mismo.

-¿En algún momento vio que pudieran tener algo serio en contra suya?

-Con el auto de detención en la Audiencia me di cuenta de que me acusaban de terrorista, de que supuestamente iba a pagar veinte años de cárcel. Quedé bloqueada. Quería que todo llegara a aclararse y gritarles que yo era inocente.

-¿Y no se pudo parar hasta 45 días después?

-Tenía que llegar todo de Colombia pues de allí partió la orden de detención y yo como estaba incomunicada no sabía nada de lo que estaba pasando. Hasta el 4 de enero que me dieron mi libertad.

-¿Qué pensaba durante ese tiempo incomunicada?

-Estuve incomunicada porque dije la verdad, que no tengo familia acá. Solo daba el teléfono de mi amiga a las cárceles a las que iba llegando. Me tuvieron dos días en aislamiento en Estremera. El trato fue bueno. Luego me mandaron al módulo. Ahí tenía con quien hablar, con las otras compañeras que cumplían su condena. Pero nunca pude llamar a nadie.

-¿Cómo fue la relación con las otras internas?

-Las otras presas me preguntaban de qué me acusaban, yo les decía que de terrorismo pero que era inocente. Dos paisanas colombianas me decían que tenía que ser fuerte.

-¿Fue duro físicamente?

-Bajé mucho de peso por los nervios; el estar incomunicada era lo que más me afectaba por no saber nada de mi familia. Con el problema, uno no tiene tranquilidad para comer ni dormir. Física y moralmente salí mal.

-¿Pedirá alguna compensación por lo que le ha pasado?

-Yo no culpo ni a los de acá ni a los de mi país. Los de aquí cumplían una orden de detención que venía desde Colombia y los de allí prácticamente fueron engañados. Cumplieron con su trabajo porque era su obligación. Yo siempre alabé mucho a Dios, que saliera mi inocencia y que fuera puesta en libertad. Porque yo no era ninguna criminal, ni terrorista ni nada de lo que me acusaban.

-¿Llegó a desconfiar de la Justicia, del sistema legal o creía que al final se comprobaría que no había nada de esa historia?

-Yo estaba muy segura de que mi inocencia saldría a la luz. No culpo a nadie. Esto fue un milagro, todo salió como debía.

-¿Todo partió de una acusación falsa de un preso que la había extorsionado en Colombia?

-Creo que tomó una venganza contra mí. Él trabajaba en mi empresa de calzado y denuncié su extorsión. Me llamaron al reconocimiento y todo quedó ahí. Empecé a pensar de donde venía esto y pensé: «Fue esta persona» pero no podía decir nada. Prefería que me hubiera matado, me mata y ya está. ¿Sabes lo que es una persona inocente entrando en una cárcel y que te echen todo esto? Pedí a Dios que tenga piedad de personas tan inhumanas.

«¡Qué cosa es la que montaron! Yo me miraba y me decía: «¿Tengo cara de monstruo?»

Nibia Cano Carrillo aún no se siente con fuerzas para volver a su Colombia natal. Se encuentra todavía muy nerviosa. No sabe si tendrá que ir a declarar por este caso en su país. Espera que se cancele la orden de expulsión de España que se generó con la detención por supuestos delitos en Colombia.

-¿Qué hacía mientras estaba incomunicada en la prisión?

-En el módulo me sentaba y pensaba en la vida, nada más, esperando a que llegara el final de esto. ¡Qué cosa es la que montaron! Yo misma me miraba y me decía: «¿Tengo cara de monstruo para que me acusen de estas barbaridades?». Las propias funcionarias de Estremera me decían que me veían muy tranquila y creían que no tenía aspecto de eso por mi comportamiento en el patio con las compañeras.

-Aunque la catalogaron como terrorista fugada, en todos estos años viajó a menudo a Colombia. ¿Sin que le reclamaran nada?

-Nunca, la última vez que viajé fue el 19 de mayo que murió mi madre y regresé el 30 de junio. La mañana de mi detención, un lunes, estuve en la comisaría para hacerle la carta de invitación a mi hijo para que viniese el 15 de diciembre.

-¿Notó que la vigilasen en ese tiempo?

-No, fue un golpe. Yo no asimilaba lo que estaba pasando. Yo solo le pedía a Dios que me ayudara.

-¿Qué tal fue el recibimiento tras la libertad?

-Quiero dar mucho las gracias a mis amigos de Ourense. Los que tienen mi contacto me han felicitado porque se acabó la injusticia. Un abrazo y un beso grande para todos. Quiero limpiar mi imagen. Los que me conocen me dieron ese aliento de que era inocente, que no era la guerrillera monstruosa de la que hablaban y que estaba como escondida.